Ataque armado en Izabal: esposa de alcalde envía mensaje

-

Tras el ataque armado que sufrió el alcalde de Los Amates junto a su esposa; la mujer compartió un mensaje en sus redes sociales.

El alcalde Miguel Jordán junto a su esposa Karla Salguero de Jordán fueron atacados con arma de fuego el pasado domingo 25 de enero en la Aldea El rico en Los Amates, Izabal.

Pese a varios disparos que realizaron contra automóvil en el que se conducían, ningún impacto de bala logró alcanzarlos y resultaron ilesos.

Tras un rastreo realizado por la PNC, capturaron a tres supuestos atacantes y consignaron los vehículos en los que aparentemente habían huido minutos antes.

En los vehículos no encontraron armas de fuego, por lo que presumen que los atacantes las arrojaron luego de haberlas utilizado.

Los esposos sufrieron un ataque armado del cual salieron ilesos. (Foto: Redes Sociales)

Mensaje de la esposa

Salguero realizó una publicación en redes sociales donde agradece a quienes han llamado o enviado mensajes para saber de su estado de salud, también aclaró que "los disparos, ya sea al aire o de forma directa, no son un juego".

"Ser una figura expuesta significa recibir mucho amor, pero también asumir riesgos, cuándo se trabaja por los demás. Hasta hoy, Dios ha sido quien ha estado a nuestro lado, y no tengo la menor duda de que todo tiene un propósito", se lee en el mensaje de Salguero.

Asimismo, agradeció el amor y preocupación que los vecinos han manifestado. En los comentarios envían buenos deseos y se alegran que se hayan salvado del ataque.

Las autoridades deberán realizar investigaciones para poder esclarecer hechos.