Esto dice el informe completo del jefe de la OEA sobre Guatemala

-

El secretario General de la OEA, Luis Almagro, visitó Guatemala durante la primera semana de agosto y también en septiembre, por petición del Consejo Permanente ante la crisis política que atraviesa el país.

"El proceso de transición (en Guatemala) tiene sus amenazas. Es una combinación de agresiones políticas que se han ido transformando en presiones políticas sobre el proceso electoral", manifestó el secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en su informe completo al Consejo Permanente.

En el documento, Almagro citó las conversaciones que sostuvo con el presidente Alejandro Giammattei y el mandatario electo Bernardo Arévalo, quienes le manifestaron su disposición de realizar una transición democrática y transparente.

Sin embargo, recordó acciones como las vacaciones que gozó el registrador de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, quien al regresar aseguró que "el partido político Movimiento Semilla es ilegal", los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) "desactivaron la suspensión" hasta el 31 de octubre, cuando concluya el proceso electoral.

Almagro subrayó que tras estudiar el derecho penal de Guatemala, "la criminalización de un partido político... es muy inconsistente jurídicamente" y lamentó que "existen varios actores políticos en este proceso que se sienten presionados, que han recibido presiones y que los mismos deberán responder y sostenerse ante esas presiones".

"No es de recibo que el Presidente electo asuma sin partido, eso sería afectar la decisión soberana del pueblo. Una decisión soberana que no solamente eligió a Bernardo Arévalo como Presidente de la República de Guatemala, pero también eligió congresistas en nombre de un partido político llamado Movimiento Semilla", resaltó.

En el documento, que Almagro publicó en sus redes sociales, se detallan las consecuencias que podrían tener el que los diputados, alcaldes y binomio presidencial asuman sin partido político, principalmente en el Congreso donde "los 23 congresistas electos no podrían presidir comisiones legislativas ni la directiva del Organismo Legislativo".

Luis Almagro presenció las primeras reuniones del proceso de transición suspendido por las acciones legales del MP contra Semilla. (Foto: AFP)

"La situación creada tiene consecuencias, una de ellas es burlar la voluntad popular y lo que ello significa desde el punto de vista constitucional y lo que ello significa desde el punto de vista electoral", indicó.

Al mismo tiempo señaló: "Hechos como los que surgen de una fiscalía del MP, así como un juzgado penal al pretender suplantar al TSE, vulnerando la voluntad popular por efectos judiciales está directamente afectando o afectaría a la Constitución de la República y al mejor funcionamiento constitucional e institucional del país".

Llamado al Congreso

Almagro hizo un llamado al diálogo "para mantener la racionalidad política... Sobre todo, teniendo en cuenta los problemas que potencialmente enfrenta el país, es necesario tener la capacidad para evitar que los actores del sistema político se canibalicen".

El jefe de la OEA recordó que Guatemala tiene problemas estructurales fundamentales como la desnutrición, el narcotráfico, el crimen organizado y un "problema grave subvalorado y sobrepresentado" como lo son la exclusión de las comunidades indígenas que constituyen más de 50% de la población.

Luis Almagro, jefe de la OEA, participó en las primeras acciones de transición de gobierno en Guatemala. (Foto: AFP)

El funcionario internacional recordó que el "Congreso tiene un papel esencial y una responsabilidad democrática fundamental" y que la "habilitación o inhabilitación de un partido político no puede provenir de un juez, sino del registro ciudadanos", por lo que pidió al Legislativo "sirva de ejemplo a las instituciones que mantienen una actitud de agresión y de acoso al proyecto político que ganó las elecciones".

¿Y el MP?

En su informe, Almagro narró que la reunión con el MP le hicieron una serie de presentaciones que, aunque "fueron muy ilustrativas... (estuvieron) impregnadas de una negatividad con potencial de afectar el proceso institucional de transición".

El jefe de la OEA detalló que el MP resaltó que es un "ente técnico y (con) monopolio de investigación y persecución de delitos. Y que la investigación es una garantía y no intimidación y acoso". No obstante, indicó que "el problema no es ese, sino el uso de la herramienta. La justicia se debe a principios de igualdad y no discriminación ante la ley".

"Señalamientos como: 'Todo lo que pasa acá es culpa y responsabilidad del TSE', no es de recibo jurídico. En primer lugar, por tratar de poner una responsabilidad penal sobre una institución del Estado cuando las responsabilidades penales son individuales. En segundo lugar, porque significa un prejuzgamiento definitivo de la situación por parte del Ministerio Público, lo cual tampoco es de recibo", indicó.

Agregó: "También el hecho de expresar prejuzgamientos como, por ejemplo: "Lo que ocurre es culpa también de la actitud corrupta, impune e irresponsable del Partido Movimiento Semilla y del actuar de Bernardo Arévalo y Samuel Pérez". No es de recibo esta clase pronunciamientos por parte de aquellos que están a cargo de llevar adelante acciones de justicia en el país, aparte de que la criminalización de un partido político no tiene ningún sustento".

Para Almagro, durante la reunión con el MP se e presentaron "datos falsos", pues le indicaron que Semilla no quiere que se le investigue, cuando la realidad es que "en el marco de la órbita de la justicia electoral" la investigación "debe salir de la FECI", pues "es muy claro" que en los últimos seis años, el partido no fue investigado y sólo se hizo "cuando el candidato de esa agrupación fue electo Presidente".

El jefe de la OEA rechazó también los señalamientos de injerencia al recordar que fue el presidente Alejandro Giammattei quien, a través del canciller Mario Búcaro hicieron la invitación "desvirtuando completamente la idea de injerencia expresada por el MP".

Y sentenció: "Las denuncias expresadas por el Ministerio Público son sin claridad y sin tipificación legal, son claramente persecutorias de un partido político".

Descarga aquí el documento completo: