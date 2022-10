Acisclo Valladares durante de su condena en EEUU: “Sabía que estaba mal”

Acisclo Valladares Urruela, exministro de Economía de Jimmy Morales, fue condenado en EE.UU. por lavado de dinero y reconoció que entregó sobornos a políticos guatemaltecos.

"Sabía que estaba mal", aseguró el exministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, antes de escuchar la sentencia que lo dejará en prisión durante un año en Estados Unidos (EE.UU.).

Valladares, quien estuvo a cargo del Ministerio de Economía durante la administración de Jimmy Morales, se declaró culpable de transferir 360 mil dólares (unos Q2.7 millones) en sobornos a políticos guatemaltecos, que no fueron identificados, a diferentes cuentas bancarias en Miami, Florida, EE.UU.

Durante su sentencia, el exfuncionario habló en inglés durante 10 minutos para disculparse con el juez José Martínez, con el sistema de Justicia estadounidense y con los miembros de su familia que llegaron al tribunal, detalló The Miami Herald.

Según Valladares, decidió pagar los sobornos porque quería ser considerado como "un empleado valioso" en la compañía de telecomunicaciones donde laboraba, y en varias ocasiones insistió que lo hizo por "interés propio".

También aseguró que les contó "todo sobre su crimen" a sus cuatro hijos "para enseñarles el bien y el mal... Lamento haberles enseñado esta lección con mis propias fallas", manifestó.

"Sé que estuvo mal. Sabía que estaba mal. Estaba viviendo una etapa oscura de mi vida. No digo que sea una excusa. Estaba pasando por un divorcio, una separación. Y esto sucedió. No estaba en mi mejor momento... Me pidieron que proporcionara dinero en efectivo a los políticos guatemaltecos. Y estaba mal. Y lo sé. Podría haber dicho que no... En cambio, consentí. Y lo hice por mi propio interés porque quería seguir siendo un miembro valioso de mi empresa", dijo Valladares Urruela, y fragmentos de su discurso se publicó en The Miami Herald.

Se declaró culpable

Valladares no sólo confesó pagar 360 mil dólares en sobornos a políticos guatemaltecos, también reconoció que se quedó con 140 mil dólares (Q1.1 millones) para su beneficio y que ahora acordó ceder al gobierno de EE.UU. como sanción por mover dinero sucio en sus cuentas.

El exfuncionario se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y, aunque le esperaban al menos 5 años de prisión, el fiscal Walter Norkin recomendó reducir la sentencia, por lo que al final el juez federal José Martínez lo sentenció a 1 año y 1 día de cárcel y a pasar 3 años más bajo libertad supervisada.

De acuerdo con su declaratoria de culpabilidad, Valladares también podrá calificar para una visa estadounidense y así permanecer en ese país cuando complete su condena, pero tendrá que demostrar que su vida corre peligro si fuera deportado a Guatemala.

Valladares se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses en el 2020 luego de viajar con un "coyote" por México, ya que era lo que creía correcto, según dijo su abogado a The Miami Herald.