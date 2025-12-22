Vehículo colisiona contra divisor de concreto en la Avenida Petapa

Un vehículo colisionó contra un divisor de concreto y un automóvil.
OTRAS NOTICIAS: Las denuncias de secuestro exprés aumentaron un 80%
Durante la tarde de este domingo 21 de diciembre un automóvil impactó contra un divisor vial de concreto, en el percance también colisionó con un vehículo que se dirigía en sentido contrario.
El accidente sucedió en la Avenida Petapa 53 calle zona 12 de la capital, en el tramo que dirige a Villa Nueva.
Bomberos Municipales atendieron a un conductor lesionado. El percance dejó daños materiales.
En las imágenes se puede observar que el aro del vehículo que colisionó quedó destruido. Luego de algunos minutos los conductores llegaron a un acuerdo para solucionar los daños materiales.
Al lugar se presentaron elementos de la Policía Municipal de Tránsito para brindar apoyo en la regulación del paso vehicular del área.