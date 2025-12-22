Versión Impresa
Vehículo colisiona contra divisor de concreto en la Avenida Petapa

  • Por Reychel Méndez
21 de diciembre de 2025, 19:08
Colisión reportada en el tramo que conduce a Villa Nueva. (Foto: Captura de video/Amilcar Montejo)

Un vehículo colisionó contra un divisor de concreto y un automóvil. 

Durante la tarde de este domingo 21 de diciembre un automóvil impactó contra un divisor vial de concreto, en el percance también colisionó con un vehículo que se dirigía en sentido contrario. 

El accidente sucedió en la Avenida Petapa 53 calle zona 12 de la capital, en el tramo que dirige a Villa Nueva. 

Solo se reportaron daños materiales. (Foto: Amilcar Montejo)
Bomberos Municipales atendieron a un conductor lesionado. El percance dejó daños materiales.

En las imágenes se puede observar que el aro del vehículo que colisionó quedó destruido. Luego de algunos minutos los conductores llegaron a un acuerdo para solucionar los daños materiales.

El accidente dejó daños en ambos vehículos. (Foto: Amilcar Montejo)
Al lugar se presentaron elementos de la Policía Municipal de Tránsito para brindar apoyo en la regulación del paso vehicular del área. 

