Santa Lucía Los Ocotes, la aldea en la ciudad con historia de abandono y violencia

Ubicada en la zona 25 de la capital, la aldea Santa Lucía Los Ocotes, se convirtió en el foco de las últimas noticias tras el hallazgo de cadáveres y una osamenta en el área.

La aldea Santa Lucía Los Ocotes, ubicada en la zona 25 de la ciudad de Guatemala, es una de las pocas comunidades con características rurales que aún subsisten dentro del perímetro urbano de la capital.

Establecida formalmente como aldea en 1930, según datos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), su historia ha estado ligada tanto a la actividad agrícola como a las carencias estructurales y en las noticias de los últimos años, a hechos de violencia.

Búsqueda de cadáveres en la ruta que conduce a Santa Lucía Los Ocotes, este fin de semana. (Foto: Wilder López/Soy502)

Durante décadas, la comunidad enfrentó limitaciones en cuestiones de infraestructura básica. Uno de los rezagos más evidentes fue la ausencia de drenajes en varios sectores, un servicio que no fue gestionado para aldea, sino hasta 2010, bajo la administración del entonces alcalde Álvaro Arzú.

La aldea es una zona agrícola dentro de la ciudad. Se estima que alrededor de 1,200 agricultores trabajan en el área, dedicados principalmente al cultivo de maíz, frijol e ichintal.

Entre las noticias más recientes, destaca la llegada del autoridades del viceministerio de Desarrollo Económico Rural (VIDER), del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para llevar a cabo una jornada de capacitación teórica y práctica dirigida a productores.

Sin embargo, en los últimos años la comunidad ha sido mencionada en reportes de prensa por el incremento de hechos violentos.

Desde la década pasada, distintas publicaciones alertaron sobre el crecimiento de la criminalidad en el sector, llegando incluso a señalar a la aldea como un punto utilizado para el abandono de cadáveres.

A mediados de 2019, aparecieron los cuerpos desmembrados de tres personas al fondo de un barranco ubicado en la carretera al área.

Imagen de agosto 2019, cuando se reveló el hallazgo de tres cuerpos desmembrados camino a Santa Lucía Los Ocotes. (Foto: Bomberos Voluntarios)

A inicios de 2022 aparecieron los cuerpos de una pareja en la ruta a la aldea y en marzo se reportó la aparición de más cadáveres abandonados, por ejemplo, una persona envuelta en plástico, según notas en medios de la época.

Uno de los últimos casos reportados, data de septiembre del presente año, cuando apareció un cadáver envuelto en bolsas a un costado de la cinta asfáltica, siempre camino a dicha comunidad.

Este fin de semana

Durante la noche del sábado 20 de diciembre, los Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre una persona fallecida envuelta en sábanas a la orilla de la carretera del Km. 14 con dirección a la aldea en mención.

Al llegar al lugar, los socorristas identificaron hallazgos que indicaban existir otros cuerpos, por lo que descendieron al barranco de la orilla de la carretera.

Según el último reporte de las autoridades, hasta la tarde de este domingo se reportaba la presencia de nueve cadáveres y una osamenta.