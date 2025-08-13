Identifican al fallecido tras discusión en zona 14

Angel no estuvo involucrado en la discusión vial que desató el ataque armado.
Ángel Emilio Ortíz Arrecis, de 27 años, reconocido en el ámbito local por su trabajo como tatuador, fue la víctima del ataque armado ocurrido la mañana del martes 12 de agosto en la zona 14 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con información preliminar, Angel había dejado a su pareja en su lugar de trabajo y se dirigía a realizar algunas compras cuando se vio involucrado en medio de una confrontación de otros conductores.
Un video revela que tras un intercambio de palabras en plena vía, el automovilista descendió de su vehículo y golpeó a un motorista que vestía una chaqueta azul.
Minutos después, ya desde el interior de su automóvil, abrió fuego. Una de las balas alcanzó a un tercer motorista que circulaba por el lugar, identificado por su pareja como Ángel Emilio Ortíz Arrecis, quien perdió la vida en el acto.
Los Bomberos Municipales acudieron al lugar para auxiliar a la víctima, pero debido a la gravedad de las heridas, falleció de inmediato en la escena.