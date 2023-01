¿Hay pruebas? Esto dicen las cámaras y el informe forense en el caso de Dani Alves

La justicia española ha decretado prisión incondicional para Dani Alves tras encontrar indicios suficientes de la culpabilidad del jugador en la violación sexual a una joven de 23 años.

El caso del exjugador brasileño acusado de violación sexual en contra de una joven de 23 años sigue avanzado y ahora la justicia española ha decretado prisión incondicional por considerar que presenta un elevado riesgo de fuga.

A esta conclusión llegó la la justicia catalana tras evaluar imágenes captadas por cámaras de seguridad y los resultados de examen forense efectuado a la víctima. La jueza a cargo considera que existen suficientes indicios que indican que Alves sí cometió la agresión sexual.

Alves se encuentra recluido sin derecho de fianza. La medida se tomado de forma preventiva debido al riesgo de fuga que presenta Alves considerando su capacidad económica, que reside en el extranjero y posee doble nacionalidad: española y brasileña. Además, no existe acuerdo de extradición Brasil-España.

La agresión

El 2 de enero, la policía catalana recibió la denuncia de la mujer contra el futbolista, explicaron a la AFP fuentes policiales. Los hechos se remontan a la noche del 30 al 31 de diciembre en una discoteca donde Alves habría agredido a la joven en un baño de dicho lugar.

La brutal agresión fue descrita por la víctima, quien detalla la forma en que el exjugador la obligó a base de golpes a que le practicara una felación.

Horas después del ingreso en prisión del jugador, la entidad mexicana anunció la desvinculación del futbolista.

"El club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador a partir de este día", informó Leopoldo Silva, presidente de los Pumas, en conferencia de prensa.

* Con información de 20 minutos y AFP