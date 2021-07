La carta que Consuelo Porras envía a Estados Unidos tras retiro de apoyo al MP

Estados Unidos decidió paralizar la cooperación con el Ministerio Público de Guatemala luego de que la Fiscal General, Consuelo Porras, destituyó al jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval.

Luego de que el Gobierno de los Estados Unidos anunciara la suspensión de la cooperación con el Ministerio Público de Guatemala (MP), a raíz del despido de Juan Francisco Sandoval de la jefatura de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la Fiscal General, Consuelo Porras, envió una carta al Secretario de Estado Antony Blinken.

Estados Unidos no solo retiró el apoyo al MP, también manifestó que han "perdido la confianza" en la Fiscal General. En este sentido, Porras envió una carta a Blinken en la cual le pide reactivar la cooperación.

En dicho documento, Porras reconoce que la cooperación ha sido un aporte importante para Guatemala y aduce que el "MP es una institución con funciones autónomas que persigue la realización de la justicia en apego a al principio de legalidad, que ha permitido al MP actuar de manera integra en beneficio de la población guatemalteca".

Justifica destitución de Juan Francisco Sandoval

En la misiva, Porras justificó la destitución de Juan Francisco Sandoval de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y dijo que esta se realizó de manera justa.

Según la funcionaria, Sandoval se negó reiteradamente, tanto verbal como por escrito, a cumplir con las directrices que ella le encomendaba y que ello fue el motivo de su remoción del cargo. En palabras de Porras: "Sandoval no se apegó al principio de legalidad en la ejecución de sus labores".

Adicionalmente, la jefa del MP se quejó con Blinken de ser objeto de presión desde el pasado 24 de julio por parte de varios grupos sociales que han tenido actitudes que ella califica de "conductas delictivas con publicaciones irrespetuosas ofensivas y difamatorias y que el paro nacional coacciona a la Fiscal General".

Así mismo, dice que el MP, como institución, también ha sido objeto de comentarios malintencionados en hechos selectivos e ideológicos. Al final de toda esta exposición en la carta, Porras le pide a Blinken su intervención ante el Congreso y Senado de los Estados Unidos para darle continuidad a la cooperación.

Cabe recordar que luego del despido de Sandoval, Blinken externó públicamente su rechazo ante tal decisión y resaltó el momento en que él reconoció la labor de Sandoval premiándolo junto con otros colegas por su desempeño en la lucha contra la corrupción.