Esto opinan los guatemaltecos sobre fuga de 20 líderes del Barrio 18 en Fraijanes II

-

La fuga de estos 20 reos ha causado miedo e indignación entre los guatemaltecos.

EN CONTEXTO: Presidios confirma la fuga de 20 líderes del Barrio 18 en Fraijanes II

El Sistema Penitenciario (SP) confirmó, este domingo 12 de octubre, sobre la fuga de 20 líderes del Barrio 18 que se encontraban cumpliendo condenas en Fraijanes II.

Ante esta situación, Soy502 salió a las calles a consultarle a los ciudadanos guatemaltecos acerca de qué opinan sobre este tipo de inseguridades que se viven en el país.

Opiniones

Vicente Monroy, agricultor de San Pedro Ayampuc, dijo que el Gobierno no puede controlar a los mareros, "quienes se la pasan matando a los ciudadanos", por lo que el pueblo sufre las consecuencias y no hay seguridad en el país.

Agregó que las autoridades "deberían de poner una ley que sea más fuerte contra los criminales. Uno ya tiene miedo de salir a pasear por las calles y no es como antes cuando se podía caminar con tranquilidad".

Hilo de opiniones de los guatemaltecos ante la fuga de 20 líderes del Barrio 18 en Fraijanes II.



Video: Edgar Pocón / Nuestro Diario pic.twitter.com/QOXCDj9zXf — Geber Osorio (@OsorioGeber) October 12, 2025

Bruno Guzmán, empleado de una empresa, mencionó que el Gobierno tiene un mínimo de control en los pandilleros, "ya que de las manos se les escapa todo, dejan pasar comida, celulares y otras cosas, entonces no es tan raro que se les escapen los reos".

Video: Edgar Pocón / Nuestro Diario pic.twitter.com/A7rkRo0x5s — Geber Osorio (@OsorioGeber) October 12, 2025

Francisco González, abogado y notario, comentó que los gobernantes no tienen el control de la seguridad en el país ante las situaciones que se han presentado, en temas que no son solo políticos sino que también sociales.

Añadió que "esta fuga provoca más zozobra e inseguridad en los ciudadanos, a pesar de las diferentes cárceles que se han hecho, no hay seguridad. Además, la corrupción ha provocado caos a nivel general".

Video: Edgar Pocón / Nuestro Diario pic.twitter.com/AznmZMmAm6 — Geber Osorio (@OsorioGeber) October 12, 2025

Valdemar Yuman, quien se encuentra en su día de descanso, indicó que los mandatarios no tienen el control, "ya que a pesar de ser supuestamente cárceles de alta seguridad, se les logran escapar los reos, y más bien los policías sobornan a la gente. Por tantas extorsiones, algunas personas ya no tienen negocios propios".

Video: Edgar Pocón / Nuestro Diario pic.twitter.com/N6HCISQqzk — Geber Osorio (@OsorioGeber) October 12, 2025

Luis Pineda, encargado de planificación en una empresa, nos dijo que actualmente las autoridades no controlan correctamente la seguridad, "se necesita que refuercen las normas de seguridad para los visitantes, para revisar lo que ingresan a las cárceles". Asimismo, agregó que "deben verificar que los reos no afecten a la población y que no estén acomodados en los penales, porque deberían ser un centro de castigo".

Video: Edgar Pocón / Nuestro Diario pic.twitter.com/bNSusFVjiQ — Geber Osorio (@OsorioGeber) October 12, 2025

Por lo tanto, para los guatemaltecos, el Gobierno no tiene un buen control de seguridad en las distintas cárceles del país, ya que se han presentado distintos problemas en las mismas.

ARTÍCULO RELACIONADO: Autoridades confirman nombre de los 20 líderes del Barrio 18 fugados de Fraijanes II