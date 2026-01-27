Fiscal Curruchiche comparece ante juzgado por querella en su contra

-

El jefe de la FECI fue citado a una audiencia por una querella en su contra en el juzgado Séptimo.

Te interesa: Jueza cita a fiscal Curruchiche por denuncia de Arévalo

Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial en contra de la Impunidad (FECI), acudió esta mañana al Juzgado Séptimo de instancia penal.

Su comparecencia obedece a una citación que realizó la jueza B, Mónica Castillo, relacionada con la querella que presentó en su contra el presidente Bernardo Arévalo.

En la audiencia se discutirán medidas cautelares en contra de Curruchiche, previo al inicio a un posible proceso por varios delitos.

Jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, llega a juzgado Séptimo B, en donde fue citado para discutir medidas cautelares por una querella en su contra.



Video @WilderLSoy502 pic.twitter.com/ATGPCo4vmV — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 27, 2026

La querella

"En su calidad de ciudadano guatemalteco, el presidente Bernardo Arévalo presentó una querella en contra del fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) Rafael Curruchiche", precisó la Secretaría mediante un mensaje oficial, el pasado 31 de octubre.

La SCSP detalló que la querella fue presentada ante el Juzgado de Paz de Turno Penal de la Torre de Tribunales con el fin que se inicie el proceso penal correspondiente.

El presidente señala a Curruchiche de cometer los delitos de "abuso de autoridad, revelación de secretos, resoluciones violatorias a la Constitución, infracción de privilegio, obstrucción de la justicia y tráfico de influencias".