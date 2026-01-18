Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Los dos adolescentes que fueron víctimas de un ataque armado, uno murió

  • Con información de Armando Solórzano/Colaborador
18 de enero de 2026, 07:58
Bomberos Voluntarios acudieron de inmediato a cubrir la emergencia. (Foto: Shutterstock)

Bomberos Voluntarios acudieron de inmediato a cubrir la emergencia. (Foto: Shutterstock)

El menor de 16 años falleció al ingresar al hospital.

OTRAS NOTICIAS: Discusión entre pareja termina en disparos, la mujer resultó herida

En la 3a. calle y 4a. avenida de la zona 2 en San Jose Pínula, se originó un ataque armado contra dos adolescentes.

Tras el pánico, varios vecinos llamaron a los Bomberos Voluntarios, quienes se hicieron presentes para trasladar a los menores de edad gravemente heridos.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Autoridades identificaron a los jóvenes como: Lisandro Yahir Gómez Chacón, de 17 años y a Justin Mariano Altán Coje, de 16 años, quien al llegar al Hospital General San Juan de Dios, falleció por la gravedad de los impactos de bala.

Las autoridades comenzaron a investigar para dar con los responsables.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar