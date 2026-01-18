Los dos adolescentes que fueron víctimas de un ataque armado, uno murió

El menor de 16 años falleció al ingresar al hospital.
OTRAS NOTICIAS: Discusión entre pareja termina en disparos, la mujer resultó herida
En la 3a. calle y 4a. avenida de la zona 2 en San Jose Pínula, se originó un ataque armado contra dos adolescentes.
Tras el pánico, varios vecinos llamaron a los Bomberos Voluntarios, quienes se hicieron presentes para trasladar a los menores de edad gravemente heridos.
Autoridades identificaron a los jóvenes como: Lisandro Yahir Gómez Chacón, de 17 años y a Justin Mariano Altán Coje, de 16 años, quien al llegar al Hospital General San Juan de Dios, falleció por la gravedad de los impactos de bala.
Las autoridades comenzaron a investigar para dar con los responsables.