Discusión entre pareja termina en disparos, la mujer resultó herida

Luego de iniciar la discusión, la mujer fue víctima de varios impactos de arma de fuego.
En la colonia 3 de mayo, en el municipio de Santa Cruz Verapaz, en Alta Verapaz, fue detenido un hombre, de 42 años, por la Policía Nacional Civil (PNC) luego de haberle disparado a su pareja.
Según los hechos, el hombre llego demasiado ebrio lo que causará el descontento de su conviviente, quien le reclamo y en respuesta, la mujer fue obligada con violencia a subir al auto del ahora detenido, que luego de comenzar la marcha, empezó a dispararle estando dentro del vehículo.
La mujer víctima de este hecho fue trasladada a un centro hospitalario tras recibir múltiples impactos de bala y la PNC identifico al agresor como Walter "N", quien fue puesto a disposición de la ley por este hecho.
Asimismo, dentro del vehículo se halló una pistola con la documentación en legalidad y tres tolvas.