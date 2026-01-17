Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Discusión entre pareja termina en disparos, la mujer resultó herida

  • Por Maria Fernanda Gallo
17 de enero de 2026, 09:01
El hombre obligó a la mujer a subir a su vehículo donde ocurrieron los disparos. (Foto: Shutterstock)

El hombre obligó a la mujer a subir a su vehículo donde ocurrieron los disparos. (Foto: Shutterstock)

Luego de iniciar la discusión, la mujer fue víctima de varios impactos de arma de fuego.

OTRAS NOTICIAS:  Accidente de tránsito deja una persona fallecida y varios heridos en CAES

En la colonia 3 de mayo, en el municipio de Santa Cruz Verapaz, en Alta Verapaz, fue detenido un hombre, de 42 años, por la Policía Nacional Civil (PNC) luego de haberle disparado a su pareja.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Según los hechos, el hombre llego demasiado ebrio lo que causará el descontento de su conviviente, quien le reclamo y en respuesta, la mujer fue obligada con violencia a subir al auto del ahora detenido, que luego de comenzar la marcha, empezó a dispararle estando dentro del vehículo.

La mujer víctima de este hecho fue trasladada a un centro hospitalario tras recibir múltiples impactos de bala y la PNC identifico al agresor como Walter "N", quien fue puesto a disposición de la ley por este hecho.

Asimismo, dentro del vehículo se halló una pistola con la documentación en legalidad y tres tolvas.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar