Esto se sabe de los dos niños fallecidos por sarampión en Guatemala

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Dos pequeños fallecieron a causa del sarampión: esto dice el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) acerca de los contagios.

EN CONTEXTO: Salud confirma el fallecimiento de dos bebés por sarampión

Ericka Gaitán, médica epidemióloga, responsable de la vigilancia de eventos prevenibles por vacunación, de la Dirección de Epidemología y Gestión de Riesgo, compartió a Soy502 el caso de los dos pacientes de menos de un año que murieron, tras ser contagiados por esta enfermedad vírica, extremadamente contagiosa, que afecta al país.

Según la especialista uno de los menores tenía 11 meses y fue contagiado por su mamá:

"Ella dio positivo en PCR por hisopado (método diagnóstico que detecta material genético ADN o ARN de patógenos como virus o bacterias), a sarampión", dijo.

Foto: Pexels.

El segundo caso se trató de un bebé de 10 meses que "tuvo una estancia hospitalaria de 9 días, padecía una cardiopatía congénita de nacimiento y fue contagiado por el padre, esto le llevó a tener este cuadro que le complica la estancia hospitalaria y no logró sobrevivir", argumentó.

Casos en Guatemala

Gaitán compartió que actualmente en el país hay confirmados 3,594 casos, de ellos, el 87% está en proceso de recuperación y 450 están activos (en un periodo de transmisión).

Actualmente el departamento de Guatemala es el que más alta incidencia tiene, le sigue Totonicapán, Chimaltenango, Quiché y Sacatepéquez. El grupo poblacional más afectado es el de las edades entre 20 a 29 años y va incrementándose en el grupo de 15 a 39 años.

La especialista afirmó que taza de incidencia va en incremento en la población de menos de un año por ser la más susceptible, ya que no hay una dosis, pues el esquema regular de vacunación inicia a partir de un año para la primera dosis.

Pexels.

Prevención

Debido a la emergencia se habilitó la vacunación de dosis "cero" para menores de 6 meses, eso quiere decir que se administra una dosis de SPR que no sustituye en ningún momento la vacunación de rutina, cuando el niño menor de un año cumpla los doce meses, va a administrársele la primera dosis y a los 18 meses, la segunda.

Recomendaciones

En estos días Gaitán recomienda la vacunación oportuna "estamos vacunando de los seis meses a los de 50 años, en los puesto de salud. Sigue los servicios 24 horas durante Semana Santa", especificó.

Si deseas asistir a una actividad masiva y presentas alguna patología como tos, ojos rojos, malestar o rash, evita salir.

Para finalizar, se recomienda utilizar mascarilla N95.