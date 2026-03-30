Salud confirma el fallecimiento de dos bebés por sarampión

Los menores que fallecieron debido a la enfermedad tenían 10 y 11 meses.
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El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmó que, dos menores fallecieron debido a sarampión.
El primer caso se trata de un bebé de 11 meses, en el departamento de Quiché, quien dio inicio con el exantema el pasado 5 de marzo, luego de que su progenitora fuera detectada con PCR positivo.
La defunción del menor se dio en la semana epidemiológica 9, según indicaron las autoridades de la cartera de Salud.
El segundo caso es un bebé de 10 meses, en el departamento de Guatemala, quien dio inicio con el exantema el pasado 27 de febrero.
Su defunción fue en la semana epidemiológica 10, con comorbilidad de cardiopatía congénita y tuvo una hospitalización de nueve días, mencionaron las autoridades.
Alerta roja
Hasta la fecha se han reportado 3,594 casos de sarampión en el territorio nacional, siendo en la región central del país en donde se han registrado la mayoría de los casos con 1,387, lo que representa un 38.6%.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social mantiene la alerta roja a nivel nacional por el contagio de sarampión.
Síntomas
- Fiebre alta repentina
- Tos seca persistente
- Congestión nasal y secreción
- Ojos rojos y sensibles a la luz (conjuntivitis)
- Manchas blancas dentro de la boca (manchas de Koplik)
- Erupción roja que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo
Complicaciones
- Neumonía
- Convulsiones
- Infecciones del sistema nervioso
- Muerte