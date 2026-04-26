¿Quién está detrás del ataque contra Donald Trump?

El atacante dejó a un agente federal gravemente herido.
EN CONTEXTO: Así ocurrió el ataque contra Donald Trump (video)
El nombre de Cole Tomas Allen, originario de Torrance, California, ha salido a la luz luego de haber perpetuado un ataque armado durante una cena de corresponsales con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Según Jeffrey Carroll, jefe de la policía del Distrito de Columbia, el responsable del hecho se alojaba en el hotel Hilton en Washington, donde se celebraba la cena anual con periodistas de la Casa Blanca, cuyo propósito es recaudar fondos para becas y premios.
El evento habría iniciado con normalidad, cuando el señalado irrumpió disparando contra las fuerzas de seguridad; los disparos provocaron el caos de los asistentes y el resguardo inmediato del mandatario, quien estaba acompañado de la primera dama Melania Trump y otros funcionarios políticos.
Un profesor e ingeniero
Por su perfil de LinkedIn fue descubierto más detalles de la vida del ahora arrestado. Allen se dedicaba a ser ingeniero mecánico y a crear videojuegos.
Además, era reconocido por su desempeño docente y tutor educativo.
Al momento de su arresto, se le incautó una escopeta, una pistola y varios cuchillos, y de acuerdo con sus dispositivos electrónicos y escritos, su objetivo era atacar a "funcionarios del gobierno".
Posterior a los actos violentos efectuados el 25 de abril será juzgado por usar un arma de fuego durante un delito violento y por agredir a un agente federal.
Trump lo calificó como un "lobo solitario" luego de confirmarse que Allen actuó de manera independiente.