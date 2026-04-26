¿Quién está detrás del ataque contra Donald Trump?

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El atacante dejó a un agente federal gravemente herido.

El nombre de Cole Tomas Allen, originario de Torrance, California, ha salido a la luz luego de haber perpetuado un ataque armado durante una cena de corresponsales con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

| El hecho de que alguien pudiera intentar ensamblar un arma larga desde una bolsa dentro del lugar donde se realiza la cena de los corresponsales y periodistas, además de que es un lugar donde se espera al Presidente y casi todo su gobierno está presente, es un fracaso de… pic.twitter.com/aYygKehFqU — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 26, 2026

Según Jeffrey Carroll, jefe de la policía del Distrito de Columbia, el responsable del hecho se alojaba en el hotel Hilton en Washington, donde se celebraba la cena anual con periodistas de la Casa Blanca, cuyo propósito es recaudar fondos para becas y premios.

El evento habría iniciado con normalidad, cuando el señalado irrumpió disparando contra las fuerzas de seguridad; los disparos provocaron el caos de los asistentes y el resguardo inmediato del mandatario, quien estaba acompañado de la primera dama Melania Trump y otros funcionarios políticos.

Un profesor e ingeniero

Por su perfil de LinkedIn fue descubierto más detalles de la vida del ahora arrestado. Allen se dedicaba a ser ingeniero mecánico y a crear videojuegos.

Además, era reconocido por su desempeño docente y tutor educativo.

(Foto: Casa Blanca)

Al momento de su arresto, se le incautó una escopeta, una pistola y varios cuchillos, y de acuerdo con sus dispositivos electrónicos y escritos, su objetivo era atacar a "funcionarios del gobierno".

| AHORA: El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, ha publicado un video que muestra a Cole Thomas Allen, el sospechoso tirador en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca de esta noche, intentando correr más allá de los agentes del orden y del Servicio Secreto. pic.twitter.com/0zpretuUzN — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 26, 2026

Posterior a los actos violentos efectuados el 25 de abril será juzgado por usar un arma de fuego durante un delito violento y por agredir a un agente federal.

Trump lo calificó como un "lobo solitario" luego de confirmarse que Allen actuó de manera independiente.