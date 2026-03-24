Julio César, el trabajador del OJ hallado sin vida en su vivienda

La víctima laboraba en el Organismo Judicial.
EN CONTEXTO: Trabajador del Organismo Judicial es hallado sin vida en su casa
Julio César Ramos Salguero, de 37 años, quien laboraba en el Organismo Judicial, fue localizado sin vida en su vivienda ubicada entre la zona 1 de la cabecera departamental de San Marcos.
Según los primeros informes, vecinos alertaron a cuerpos de socorro y su cuerpo fue hallado en una cama dentro del inmueble.
Al llegar al lugar, Bomberos Municipales realizaron la evaluación prehospitalaria y constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales.
El Ministerio Público se presentó en la escena para iniciar las diligencias correspondientes y determinar si en la muerte hubo mano criminal.
Sin embargo, de manera preliminar se dio a conocer que Ramos estaba boca abajo y aparentemente no tenía signos de violencia.
El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar las causas de muerte.
La Municipalidad de San Marcos lamentó lo sucedido.