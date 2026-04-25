Esto se sabe sobre la mujer que asesinó a exreina de belleza

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La modelo y exreina de belleza fue atacada por su suegra por múltiples disparos.

El feminicidio de Carolina Flores ha desatado indignación por cientos de usuarios en redes sociales, tras viralizarse el crimen que cobraría su vida a manos de su suegra el 15 de abril de 2026, en México.

La mujer identificada como Erika "M", suegra de Carolina, fue quien disparó contra ella. Esto luego de acusarla de "robar a su hijo y enojarla".

El pasado político de Erika ha salido a la luz luego del crimen cometido contra su nuera.

Según registro públicos mexicanos, en 2016 habría sido candidata a regidora municipal de Ensenada, Baja California por el Partido de la Revolución Democrática (PRD)

⚠️ Imágenes sensibles | Así fue el ataque a balazos contra Carolina Flores, ex reina de belleza asesinada en Polanco: “¿Qué hiciste, mamá?”. El crimen habría sido cometido por su suegra, de acuerdo con información del periodista Carlos Jiménez.



“¡Qué hiciste, mamá!”, exclama el… pic.twitter.com/qhGqile9Pq — Milenio (@Milenio) April 23, 2026

También fue apoderada legal en trámites civiles del PRD, en 2017. Sin embargo, no registra actividad como funcionaria publica en los últimos años.

El caso

De acuerdo con las investigaciones, fueron 12 disparos los que recibió la joven modelo y su muerte fue reportada por su esposo Alejandro Sánchez, un día después del crimen.

La demora en interponer la denuncia causó que la suegra de Carolina pudiera huir y su relación política ha causado alarma ante una posible influencia en su búsqueda.

Un amor "eterno"

Tras su muerte, se ha evidenciado el profundo amor que la pareja se tendría. Mismo que sería la causa de los celos y el "enojo" de Erika, quien según la madre de Carolina, luego de que naciera su bebé aumentaría la agresividad del trato hacia Carolina.

Con información de Infobae.

@carolinaff444 Te amo para siempre ♬ suara asli - DENII