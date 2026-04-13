Relajación pura: Conoce la catarata de agua caliente en la Finca El Paraíso, El Estor

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Descubre El Estor, Izabal, la fascinante 'Cuna del manatí' en Guatemala. Este destino combina historia, desde su origen como 'The Store', con maravillas naturales como El Boquerón, la Finca El Paraíso y el Refugio Bocas del Polochic.

Ubicado a orillas del majestuoso lago de Izabal, El Estor es un municipio fascinante a 121 kilómetros de Puerto Barrios, este territorio combina paisajes exuberantes, historia profunda y episodios que han marcado el rumbo del país.

El municipio representa una joya turística aún por explorar plenamente, ofreciendo una combinación de aventura, naturaleza y tranquilidad, que te espera para sorprenderte.

Recorrer el lago es uno de los principales atractivos para todos los turistas. (Foto: Gobierno Municipal de El Estor)

El Estor es conocido como la "Cuna del manatí" en Guatemala, siendo un hábitat crucial para esta especie en peligro de extinción, especialmente en el Refugio de Vida Silvestre Bocas del Polochic y el Lago de Izabal.

Aunque hoy es el segundo municipio más grande de Izabal, sus orígenes fueron modestos. Fundado como aldea en 1886 durante el gobierno de Manuel Lisandro Barillas, El Estor surgió como respuesta al aislamiento de varias comunidades alejadas de Lívingston.

Los turistas pueden disfrutar de las visitas que ofrece el municipio, son únicas. (Foto: Gobierno Municipal de El Estor)

Su crecimiento fue tal que en 1890 alcanzó la categoría de municipio, consolidando su propia organización política y judicial. Su ubicación estratégica y riqueza natural también lo convirtieron en escenario de decisiones controvertidas.

En 1940 fue trasladado temporalmente al departamento de Alta Verapaz, aunque regresó a Izabal pocos años después; en 1970, pasó a formar parte de la Franja Transversal del Norte (FTN), una ambiciosa iniciativa de desarrollo agrario impulsada por el Estado.

Los miradores son parte del atractivo turístico de la localidad. (Foto: Gobierno Municipal de El Estor)

No se ha podido establecer la fecha, con base en documentos de la época, el origen del nombre, aunque se supone que en el siglo pasado los comerciantes británicos Skinner y Klée, en su correspondencia en inglés, se referían a una bodega de mercancías que tenían en el lugar como "The Store", haciendo referencia al almacén.

Con el transcurso del tiempo, los habitantes convirtieron la voz inglesa a la actual denominación en español, detalla la monografía de la Municipalidad de El Estor.

El Estor sigue siendo un lugar de contrastes: riqueza natural frente a desafíos sociales, tradición frente a modernidad. Su historia no solo refleja la evolución de un municipio, sino también las tensiones que han acompañado el desarrollo de Guatemala.

Posee tesoros de gran atracción turística como El Boquerón, impresionantes laderas de roca de más de 80 metros de altura, también la finca El Paraíso una catarata de agua caliente de unos 8 metros que cae sobre un río frío, ofreciendo una experiencia única de relajación.

Una joya turística aún por explorar con familia o amigos. (Foto: Gobierno Municipal de El Estor)

No se puede pasar por alto el humedal las Bocas del Polochic, situado en la desembocadura del río Polochic; también cuenta con el parque Municipal Chulaquito, un balneario natural con nacimientos de agua. También puedes visitar los lugares como el Mirador Colibrí y Mirador La Luna que ofrecen vistas panorámicas del lago y sus alrededores.