¿Te gustaría adoptar? Estos 15 felinos esperan por un hogar

15 felinos fueron rescatados luego de estar en riesgo de envenamiento.
El Albergue Municipal de Mascotas Mixco anunció el rescate de 15 gatos que necesitan un hogar, pues estaban bajo amenazas de ser envenenados.
Para poder adoptarlos se requiere presentar:
- Documento Personal de Identificación (DPI)
- Recibo de luz
- Fotos de los espacios en donde habitará el gatito
La edad promedio de cada felino es de un año, con sus diferentes personalidades, colores y tamaños.
Se buscan familias que los amen y respeten, comentan las autoridades del albergue.
Así que si te interesa adoptar puedes acercarte al albergue, ubicado en el km. 18 de la Carretera Interamericana, en la 12-57 zona 1 de Mixco, Lo de Coy, para iniciar el proceso de adopción.