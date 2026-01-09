Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¿Te gustaría adoptar? Estos 15 felinos esperan por un hogar

  • Por Maria Fernanda Gallo
09 de enero de 2026, 13:11
Los pequeños gatos fueron rescatados de varios vecinos. (Foto:&nbsp;&nbsp;Albergue Municipal de Mascotas Mixco)

Los pequeños gatos fueron rescatados de varios vecinos. (Foto:  Albergue Municipal de Mascotas Mixco)

15 felinos fueron rescatados luego de estar en riesgo de envenamiento.

OTRAS NOTICIAS: Aerometro: la infraestructura más importante de la región

El Albergue Municipal de Mascotas Mixco anunció el rescate de 15 gatos que necesitan un hogar, pues estaban bajo amenazas de ser envenenados.

(Foto: Albergue Municipal, Mixco)
(Foto: Albergue Municipal, Mixco)

(Foto: Albergue Municipal, Mixco)
(Foto: Albergue Municipal, Mixco)

Para poder adoptarlos se requiere presentar:

  • Documento Personal de Identificación (DPI)
  • Recibo de luz
  • Fotos de los espacios en donde habitará el gatito

(Foto: Albergue Municipal, Mixco)
(Foto: Albergue Municipal, Mixco)

La edad promedio de cada felino es de un año, con sus diferentes personalidades, colores y tamaños.

Se buscan familias que los amen y respeten, comentan las autoridades del albergue.

Así que si te interesa adoptar puedes acercarte al albergue, ubicado en el km. 18 de la Carretera Interamericana, en la 12-57 zona 1 de Mixco, Lo de Coy, para iniciar el proceso de adopción.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar