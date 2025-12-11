¡Atención! Estos son los horarios del Zoológico La Aurora para este fin de año

El Zoológico La Aurora anunció los horarios en los que el recinto estará cerrado durante las fiestas de fin de año.
Muchas familias aprovechan estas fechas para visitar a sus animales favoritos en el Zoológico La Aurora.
Sin embargo, durante estas fiestas de fin de año, el recinto anunció que cerrará sus puertas en dos días exclusivos, que son los miércoles 24 y 31 de diciembre.
Los jueves 25 de diciembre y 1 de enero estará abierto en un horario de 9:00 a 16:00 horas.
Asimismo, La Aurora invita a los guatemaltecos a la primera Noche de Luna del 2026, la cual se realizará el primer día de enero, de 18:00 a 22:00 horas.