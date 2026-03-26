Estos son los precios de los combustibles para este jueves

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La variación en los precios de los combustibles ha sido mínima en comparación a las alzas registradas en las últimas semanas.

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Los precios de los combustibles en el área metropolitana se mantienen en niveles elevados este jueves 26 de marzo de 2026, según un recorrido de campo llevado a cabo por Soy502.

El recorrido permitió constatar que los precios de las gasolinas superior, regular y el diésel continúan prácticamente sin variaciones respecto a los últimos datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

De acuerdo con la verificación en estaciones de servicio bajo modalidad de autoservicio, la gasolina superior se cotiza en Q 39.49 por galón, la gasolina regular en Q 38.49 y el diésel en Q 41.49, los precios son los más altos registrados desde que comenzó el 2026.

Los precios de los combustibles son los más altos desde que comenzó el 2026. (Foto: Cortesía / Soy502)

Los precios muestran una variación mínima en comparación con promedio reportados por el MEM el pasado 23 de marzo de 2026, cuando la gasolina superior se ubicó en Q 39.47 por galón, la gasolina regular en Q 38.47 y el diésel en Q 41.48.

La diferencia entre ambas mediciones es de Q 0.02 por galón en las gasolinas y Q 0.01 en el diésel, una variación muy baja en comparación a la fuerte escalada de precios registrada durante las últimas semanas.

El monitoreo confirma que, luego de varios días de incrementos consecutivos, los precios han entrado en una fase de relativa estabilización, aunque en niveles elevados que impactan directamente el costo de vida y las actividades económicas.

Los precios de los combustibles se mantienen en niveles altos. (Foto: Cortesía / Soy502)

Este comportamiento ocurre en un contexto en el que los combustibles han registrado un aumento sostenido desde inicios de 2026, con una aceleración marcada durante marzo.

Factores internacionales, como el conflicto en Medio Oriente y su impacto en los mercados de petróleo, han influido en la presión al alza de los precios.

Mientras tanto los diputados del Congreso de la República mantienen una discusión sobre si aprobar o no leyes que otorguen subsidios temporales a los combustibles

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