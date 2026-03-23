MEM confirma alza de combustibles tras semana de incrementos progresivos

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El alza en los precios de los combustibles se disparó en los últimos 12 días.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) confirmó este lunes el aumento en los precios de los combustibles en el área metropolitana, luego de varios días de incrementos progresivos que ya habían sido evidenciados en verificaciones de campo realizadas por Soy502.

De acuerdo con el monitoreo oficial, bajo modalidad de autoservicio los precios reflejan una escalada sostenida en los últimos días.

El 12 de marzo de 2026, la gasolina superior se ubicaba en Q 34.92 por galón, la gasolina regular en Q 33.97 y el diésel en Q 35.16.

Para el 16 de marzo, los precios aumentaron a Q 36.48 en gasolina superior, Q 35.47 en regular y Q 37.30 en diésel, evidenciando un primer repunte en la semana.

Precios de los combustibles de Carlos Manoel Alvarez Morales

Posteriormente, el 19 de marzo, los valores continuaron al alza, con la gasolina superior en Q 37.48 por galón, la regular en Q 36.48 y el diésel en Q 39.50.

Estos incrementos fueron corroborados por Soy502 mediante recorridos en distintas estaciones de servicio, donde se constató la variación en los precios al consumidor.

El aumento fue finalmente confirmado de forma oficial este 23 de marzo, cuando el MEM reportó que la gasolina superior alcanzó los Q 39.47 por galón, la gasolina regular Q 38.47 y el diésel Q 41.48, consolidando así el nivel más alto registrado en lo que va del año.

El comportamiento de los precios refleja una tendencia sostenida al alza, con incrementos continuos en un corto período de tiempo.

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Entre el 12 y el 23 de marzo, la gasolina superior acumuló un aumento de Q 4.55 por galón, la gasolina regular de Q 4.50 y el diésel de Q 6.32, siendo este último el más impactado.

Este incremento se enmarca en una tendencia más amplia observada desde inicios de 2026, cuando los combustibles comenzaron a registrar aumentos graduales semana a semana.

No obstante, la escalada se ha intensificado en marzo, coincidiendo con el impacto del conflicto en Medio Oriente en los mercados internacionales de petróleo.

La presión al alza en los combustibles tiene efectos directos en la economía nacional, particularmente en sectores como el transporte, la logística y la distribución de bienes, coinciden expertos, quienes señalan que esto podría trasladarse a incrementos en los costos de productos y servicios para los consumidores.