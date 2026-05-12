Estos son los precios de referencia de los combustibles vigentes para esta semana

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Los precios regirán durante una semana, explicaron las autoridades.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) publicó la tabla de precios de referencia de los combustibles al consumidor final con el subsidio aplicado, mismos que serán validos del 12 al 18 de mayo de 2026.

De esa cuenta, las autoridades compartieron los listados de los precios de referencia separados por cabeceras departamentales y municipios.

La información compartida por la cartera energética confirma que los combustibles registraron una disminución durante la última semana en la modalidad de autoservicio en el área metropolitana.

De acuerdo con los datos publicados la gasolina superior pasó de Q 39.33 por galón el 5 de mayo a Q 37.56 el 12 de mayo, lo que representa una reducción de Q1.77.

La gasolina regular también mostró una baja al pasar de Q 38.33 a Q 36.56 por galón, equivalente a una disminución de Q1.77.

En el caso del diésel, el precio de referencia descendió de Q 35.93 a Q 33.81 por galón, una reducción de Q2.12.

El MEM recordó que estos valores corresponden a precios de referencia bajo la modalidad de autoservicio y ya reflejan la aplicación del apoyo temporal otorgado por el Gobierno a los combustibles.

Actualmente, el subsidio vigente contempla un aporte de Q5.00 por galón para las gasolinas superior y regular, mientras que para el diésel el beneficio es de Q8.00 por galón.

La medida forma parte de la Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas, impulsada por el Ejecutivo como respuesta al incremento internacional de los precios del petróleo y sus derivados.