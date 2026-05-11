Subsidio a combustibles: prevén reducción de Q1 para esta semana

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Autoridades instaron a la población a denunciar cualquier anomalía en la implementación del subsidio a los combustibles.

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El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que los precios de las gasolinas y el diésel podrían registrar una reducción de al menos Q1.00 por galón durante esta semana, en medio de la aplicación del subsidio temporal aprobado por el Congreso de la República.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el viceministro encargado del Área de Minería e Hidrocarburos, Erwin Barrios, explicó que la tendencia internacional del precio del petróleo se ha mantenido al alza desde inicios de enero.

No obstante, aseguró que los datos preliminares de esta semana reflejan una tendencia favorable.

Explicó que "de los cinco indicadores internacionales utilizados para calcular el promedio, cuatro ya estaban disponibles y tres mostraban bajas en los precios".

"Si cerráramos hoy, más o menos podríamos tener Q2.00 de baja en la gasolina y en el diésel. Pero, la expectativa es que se espera por lo menos Q1.00 a la baja al final de la jornada, pero dependemos del último dato", afirmó Barrios.

El viceministro Barrios confirmó la tendencia que se espera para esta semana. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

Según Barrios, el apoyo temporal implementado ha permitido contener parcialmente el incremento en los precios finales al consumidor, aunque reconoció que los costos continúan elevados debido al comportamiento del mercado internacional.

Recordó que durante la primera semana de aplicación del subsidio los precios internacionales registraron una baja, pero en la segunda semana hubo un repunte que elevó los costos de referencia, con incrementos aproximados de Q2.50 en gasolina regular y Q1.50 en el diésel.

El funcionario también instó a la población a verificar que las estaciones de servicio respeten los precios de referencia publicados por el MEM y recordó que cualquier irregularidad puede denunciarse ante la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) al número 1544.

Precios de referencia

El viceministro también detalló que la metodología utilizada por el MEM para establecer los precios de referencia "se basa en un promedio de cinco días del precio internacional de los combustibles en Estados Unidos".

Posteriormente, "a ese valor se le agregan costos asociados al traslado hacia Guatemala, entre ellos peajes, fletes y seguros".

"Al precio de referencia también se suman los costos de almacenamiento y distribución desde las importadoras hasta las estaciones de servicio, lo que determina el precio final sugerido al consumidor", explicó el funcionario.

Como ejemplo, Barrios explicó que el precio de referencia vigente para la gasolina regular es de Q43.33 por galón antes del subsidio.

Asimismo, al aplicar el apoyo temporal de Q 5.00, el precio de referencia queda en Q38.33 en modalidad autoservicio, mientras que en la modalidad de servicio completo el valor puede incrementarse alrededor de Q 1.00.

En el caso del diésel, recordó que el subsidio temporal aplicado es de Q 8.00 por galón y que la forma de calcular el precio de referencia es el mismo que en el caso de las gasolinas.