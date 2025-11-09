El principal síntoma que diferencia una gripe del Virus Sincitial Respiratorio

-

Según la Organización Mundial de la Salud, el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) provoca epidemias estacionales, sobre todo al final del otoño y en invierno.

EN CONTEXTO: Médico guatemalteco alerta sobre brote del Virus Sincitial Respiratorio

El VRS, en un inicio, podría confundirse con síntomas de una gripe común.

El pediatra guatemalteco y experto en enfermedades respiratorias, Alejandro De León, indica que cuando el virus entra al cuerpo los principales síntomas suelen ser congestión nasal, tos, estornudos, fiebre, sibilancias y pérdida del apetito.

Sin embargo, de 24 a 48 horas del contagio, se presenta una tos que evidencia que esto ya no es una gripe.

Dicha tos comienza a ser constante y a generar ataques, provocando un estado cianótico (el paciente se pone morado ante la falta de oxígeno) esto “porque este virus causa una inflamación bronquial tan severa que compromete la oxigenación”, añade el experto.

Cuadros de contagio severos requieren hospitalización y uso de esteroides. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

La bronquiolitis que este virus genera provoca alarma en menores de 6 meses.

De acuerdo a la OMS, el VSR “se transmite por el aire, de una persona infectada a otra, a través de partículas respiratorias infecciosas”, al ingresar la nariz y garganta el virus se multiplica y llega a los bronquiolos, que son los conductos de los pulmones, ocasionando inflamación, mucosidad y dificultad para respirar.

Por lo que, se recomienda acudir al médico a realizar el hisopado correspondiente para determinar si es gripe o el VSR.