Estos son los videos más impactantes de las explosiones en Venezuela

Múltiples explosiones se registraron la madrugada de este sábado en Caracas, Venezuela, las cuales fueron documentadas por los ciudadanos antes de la captura de Nicolás Maduro.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, por fuerzas de élite de Estados Unidos, durante la madrugada de este sábado 3 de enero.

Tras el operativo militar se reportaron múltiples detonaciones y explosiones en Caracas, acompañadas por el sobrevuelo de aviones, en un contexto de máxima tensión entre ambos países.

impresionante como se escucha todo eso #Caracas #Venezuela pic.twitter.com/2GMo45VfRm — Javierhalamadrid (@Javierito321) January 3, 2026

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron explosiones en diferentes puntos de la capital venezolana. Usuarios reportaron detonaciones en Fuerte Tiuna, lugar donde se encuentra el principal complejo militar del país, al oeste de la ciudad y en la base aérea de La Carlota.

En varios videos se escucha a residentes afirmar: "Fuerte Tiuna está explotando", mientras graban desde sus ventanas, y numerosos aviones sobrevuelan la ciudad.

#URGENTE Nos hacen llegar videos de lo que sería el bombardeo a la base aérea La Carlota, en Caracas, la madrugada de este #3Ene. pic.twitter.com/qCi6RFC2Bn — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) January 3, 2026

En las calles, según un video publicado en la red social X, las fuerzas de la dictadura chavista estarían deteniendo a todos los civiles que circulan en la calle tras la desesperación por los bombardeos en la zona de conflicto.

Testigos en el lugar de los hechos relataron las sensaciones al escuchar y sentir el bombardeo: "Estaba dormida y me despierta mi novia y me dice que están bombardeando. No veo las explosiones, pero escucho los aviones", contó a AFP Francis Peña, comunicadora de 29 años que vive en Caracas.

| Un civil conduciendo por Caracas mientras se realizan ataques aéreos a su alrededor. pic.twitter.com/dHgurC8bFd — Radar Austral (@RadarAustral_) January 3, 2026

"Escuché explosiones desde las dos de la mañana. Hay pausas y vuelven. Ahora mismo sigo escuchando", agregó una pensionada de 67 años y relató: "Las ventanas retumbaron, me escondí en un cuarto sin ventanas", cuenta la mujer que vive en un barrio aledaño a Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Caracas.

NOW - Suspected U.S. Apache and CH-47 aircraft fly over Caracas, #Venezuela. pic.twitter.com/wgod5EzBvx — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) January 3, 2026

También cercano a Fuerte Tiuna, Emmanuel Parabavis, 29 años de edad, residente de El Valle, detalló que los bombardeos "estaban sonando como una ametralladora, como en defensa contra los bombarderos; se escuchan muchas detonaciones y disparos, nos imaginamos que contra los aviones que están sobrevolando por aquí".

Wtf!!



Caracas, Venezuela right now pic.twitter.com/ZP0F66dAac — Victor Cardenas Codriansky (@victorcardenas) January 3, 2026

*Con información de Infobae.