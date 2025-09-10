Estrategia de recuperación de clases comenzará a mediados de septiembre

El primer paso es la contratación de tutores y obtener el permiso de los padres.
El Ministerio de Educación (Mineduc) comenzará con la estrategia de recuperación de clases de los menores que fueron afectados por la huelga de sindicalistas a partir de la segunda quincena de septiembre, con la contratación de los tutores en Izabal, Huehuetenango y El Progreso.
La información fue confirmada por la ministra de Educación, Anabella Giracca, quien señaló que para llegar a este punto han tenido que atravesar "un proceso intenso de trabajo a través de varias direcciones del Mineduc".
"Estamos ahora en el proceso de selección, estamos pensando no más de seis mil tutores, eso es mucho, pero vamos a iniciar en esta etapa después del 15 de septiembre en Izabal, Huehuetenango y El Progreso", afirmó la funcionaria.
La ministra informó que el Mineduc ya tiene los materiales listos para trabajar la estrategia, y que los coordinadores ya están listos y capacitados.
"Estamos con la consulta a padres y madres de familia de los diferentes centros educativos para obtener su aprobación y poder trabajar en la estrategia, estamos ya arrancando con la contratación de los tutores", enfatizó Giracca.
Agregó que como se llevarán a cabo las jornadas dependerá de cada centro educativo debido a que la estrategia es compleja porque "no es generalizada, sino focalizada a cada centro educativo y sus distintas condiciones".
"Estamos con mucho entusiasmo para atender, para responderle a los estudiantes, que es el trabajo por el cual estamos aquí con mucha pasión y con mucho entusiasmo", afirmó la ministra.
¿Cómo se recuperará el tiempo perdido?
El Mineduc aprobó la Estrategia de Continuidad Educativa con la cual atenderá a los niños que fueron afectados por la suspensión de clases en centros educativos públicos. Esto, debido a la huelga llevada a cabo por maestros del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (STEG).
La información fue publicada en el Diario de Centro América mediante el Acuerdo Ministerial 3464-2025 y precisa que su objetivo es garantizar la continuidad de los aprendizajes de los estudiantes afectados por suspensiones prolongadas de clases y se "fundamenta en el derecho a la educación y prioriza a los estudiantes en situación de vulnerabilidad".
La estrategia contempla que existan "brigadas pedagógicas", que son equipos conformados por personal técnico departamental, tutores pedagógicos y voluntarios de diversas instituciones, que actuará corno actores clave en la implementación territorial y cuya intervención será establecida en los procedimientos, instructivos y guías que se emitan por el Mineduc.
Para el desarrollo de la misma se crean las "jornadas pedagógicas comunitarias", que son encuentros planificados entre estudiantes y el equipo educativo, desarrollados en ambientes seguros y organizados.
Todos los aspectos de la estrategia serán liderados y el flujo de información con los tutores y quienes tengan contacto con los niños estará a cargo de la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa (Digecade).