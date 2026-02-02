De estrella infantil a Rey del Pop: publican tráiler de "Michael"

-

El tráiler de "Michael", esperada película biográfica que narra la trayectoria de Michael Jackson, salió a luz, en ella se aprecia su niñez en los "Jackson 5", hasta su ascenso como El rey del Pop.

Jaafar Jackson, sobrino de Michael, interpreta su primer papel importante en el cine, la cinta es dirigida por Antoine Fuqua (conocido por "Training Day" y "The Equalizer") y el guion es de John Logan ("Gladiator", "Rango").

"Lo más importante es que Jaafar encarna a Michael", declaró Fuqua a la revista People. "Va más allá del parecido físico. Es el espíritu de Michael el que se manifiesta de una manera mágica. Hay que verlo para creerlo".

Se incluye la participación de Colman Domingo como el patriarca de la familia, Joe Jackson; Nia Long como la matriarca, Katherine Jackson; Miles Teller como el abogado de la industria del entretenimiento John Branca; y Laura Harrier como la productora musical Suzanne de Passe.

También participan Kat Graham como Diana Ross y Larenz Tate como el fundador de Motown, Berry Gordy. Los hermanos de Jackson son interpretados por Jamal R. Henderson como Jermaine, Tre' Horton como Marlon, Rhyan Hill como Tito, Joseph David-Jones como Jackie y Jessica Sula como La Toya. Juliano Valdi interpreta al joven Michael Jackson durante su etapa con los Jackson 5.

"'Michael' es la representación cinematográfica de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes que el mundo haya conocido", "narra la historia de la vida de Michael Jackson más allá de la música, desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson 5, hasta convertirse en el artista visionario cuya ambición creativa lo impulsó a perseguir incansablemente el sueño de ser el artista más grande del mundo.

Destacando tanto su vida fuera de los escenarios como algunas de las actuaciones más icónicas de sus inicios como solista, la película ofrece al público una perspectiva única de Michael Jackson como nunca antes. Aquí comienza su historia", se describe.

Producida con el apoyo de la familia Jackson, "Michael" es una producción de Lionsgate y GK Films.

Fecha de estreno

La película se lanzará en cines el 24 de abril.

