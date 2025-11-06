Lanzan película biográfica Michael Jackson

Lionsgate lanzó el teaser de "Michael", película biográfica del Rey del Pop, dirigida por Antoine Fuqua.
El actor encargado de darle vida al mítico cantante estadounidense es su sobrino, Jaafar Jackson.
La infancia de Jackson, videos musicales icónicos como Thriller y otros flashes del ícono aparecen en pantalla con el fondo Wanna Be Startin' Somethin' de 1982.
"Sé que has estado esperando esto durante mucho tiempo. Las pistas están grabadas, las canciones están listas. Empecemos desde el principio", le dice Quincy Jones (interpretado por Kendrick Sampson) al intérprete que hizo historia con su música.
Miles Teller como el abogado y asesor de Jackson, John Branca; Colman Domingo como su padre, Joe Jackson; Nia Long como su madre, Katherine Jackson; y Kat Graham como Diana Ross, son algunos integrantes del elenco.
El estreno
La película se estrenará en cines el 24 de abril de 2026. El rodaje finalizó en mayo de 2024.
"Michael explora la trayectoria de la superestrella mundial hasta convertirse en el Rey del Pop, ofreciendo una mirada íntima a la vida y el legado perdurable de uno de los artistas más influyentes e innovadores de la historia", se lee de manera oficial.
John Logan es el guionista de la historia y John Branca, Graham King y John McClain son los productores.