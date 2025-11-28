Fecha de estreno y horario de los capítulos restantes de "Stranger Things 5"

-

Fans celebran la llegada de nuevos episodios tras años de espera.

La espera terminó con la llegada de la quinta temporada de Stranger Things a Netflix. En esta ocasión, los capítulos no se estrenarán cada semana, por lo que te compartimos las fechas y horarios oficiales.

Los primeros cuatro episodios llegaron este 26 de noviembre. (Foto: X)

Este miércoles llegaron los primeros cuatro episodios de la serie, pero los fanáticos tendrán que esperar un mes para poder disfrutar de los episodios 5, 6 y 7 el 25 de diciembre a partir de las 19:00 horas.

Finalmente, el octavo de la temporada llegará el 31 de diciembre, en vísperas de Año Nuevo, con el mismo horario de estreno.

Los fanáticos deberán esperar hasta Navidad para los episodios 5, 6 y 7. (Foto: X)

Netflix colapsó

El estreno mundial de la primera parte de la quinta temporada de Stranger Things fue el 26 de noviembre a las 19:00 horas, lo que provocó un colapso de aproximadamente 10 minutos.

El episodio final se estrenará el 31 de diciembre, en vísperas de Año Nuevo. (Foto: X)

Títulos oficiales

Episodio 1: La misión

Episodio 2: La desaparición de...

Episodio 3: La trampa de Turnbow

Episodio 4: Hechicero

Episodio 5: Locutor eléctrico

Episodio 6: Escape de Camazotz

Episodio 7: El puente

Episodio 8: El lado correcto