Fecha de estreno y horario de los capítulos restantes de "Stranger Things 5"

Fans celebran la llegada de nuevos episodios tras años de espera.
La espera terminó con la llegada de la quinta temporada de Stranger Things a Netflix. En esta ocasión, los capítulos no se estrenarán cada semana, por lo que te compartimos las fechas y horarios oficiales.
Este miércoles llegaron los primeros cuatro episodios de la serie, pero los fanáticos tendrán que esperar un mes para poder disfrutar de los episodios 5, 6 y 7 el 25 de diciembre a partir de las 19:00 horas.
Finalmente, el octavo de la temporada llegará el 31 de diciembre, en vísperas de Año Nuevo, con el mismo horario de estreno.
Netflix colapsó
El estreno mundial de la primera parte de la quinta temporada de Stranger Things fue el 26 de noviembre a las 19:00 horas, lo que provocó un colapso de aproximadamente 10 minutos.
Títulos oficiales
- Episodio 1: La misión
- Episodio 2: La desaparición de...
- Episodio 3: La trampa de Turnbow
- Episodio 4: Hechicero
- Episodio 5: Locutor eléctrico
- Episodio 6: Escape de Camazotz
- Episodio 7: El puente
- Episodio 8: El lado correcto