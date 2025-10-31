Qué ver en Prime Video en noviembre

Prime Video combina nostalgia, humor y suspenso en sus estrenos.
ENTÉRATE: "El Conjuro" regresará con una precuela sobre los Warren
La plataforma apuesta por la diversidad de géneros y la nostalgia, trayendo estrenos diversos entre el terror psicológico, la comedia romántica y el regreso de clásicos televisivos.
Dime tu nombre
El mes abre con una serie española que combina el realismo rural con lo sobrenatural.
"En un pequeño pueblo de los 90, la convivencia entre jornaleros marroquíes y locales esconde algo más oscuro que los prejuicios: un mal ancestral bajo tierra", dice la sinopsis.
Bat-family
El humor llega junto a la Bati familia. En esta historia, el "Caballero de la Noche" no solo lucha contra el crimen, sino contra la rutina familiar y la vida cotidiana.
31 minutos: calurosa Navidad
Juan Carlos Bodoque viaja al Polo Norte para recolectar los regalos de Titirilquén, mientras Mario Hugo intenta montar un espectáculo navideño. Entre sátira, caos y ternura, la película apela a la nostalgia.
DESCUBRE: Así se convirtió "La Casita del Horror" en una tradición anual
La casa de muñecas de Gabby: la película
Para los más pequeños de la casa llega la cinta de comedia y fantasía. La trama se centra en Gabby y su abuela Gigi, quienes buscan recuperar la casa de muñecas robada por una amante de los gatos.
Estrenos:
- 1 nov - Dime tu nombre
- 3 nov - Encantado de no conocerte
- 7 nov - Maxton Hall: Un mundo entre nosotros
- 9 nov - La casa de muñecas de Gabby: la película
- 10 nov - Bat-family
- 12 nov - Un día fuera de control
- 14 nov - Malicia
- 19 nov - The Mighty Nein
- 21 nov - 31 Minutos: Calurosa Navidad
- 26 nov - Asiento mortal
- 28 nov - ¡Armados!