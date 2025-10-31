Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Qué ver en Prime Video en noviembre

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
31 de octubre de 2025, 14:23
Prime Video renueva su catálogo con historias para todos los públicos. (Foto: X)

Prime Video renueva su catálogo con historias para todos los públicos. (Foto: X)

Prime Video combina nostalgia, humor y suspenso en sus estrenos.

ENTÉRATE: "El Conjuro" regresará con una precuela sobre los Warren

La plataforma apuesta por la diversidad de géneros y la nostalgia, trayendo estrenos diversos entre el terror psicológico, la comedia romántica y el regreso de clásicos televisivos.

Dime tu nombre

"Dime tu nombre" inaugura la lista con un misterio sobrenatural. (Foto: X)
"Dime tu nombre" inaugura la lista con un misterio sobrenatural. (Foto: X)

El mes abre con una serie española que combina el realismo rural con lo sobrenatural.

"En un pequeño pueblo de los 90, la convivencia entre jornaleros marroquíes y locales esconde algo más oscuro que los prejuicios: un mal ancestral bajo tierra", dice la sinopsis.

Bat-family

El humor llega junto a la Bati familia. En esta historia, el "Caballero de la Noche" no solo lucha contra el crimen, sino contra la rutina familiar y la vida cotidiana.

31 minutos: calurosa Navidad

Juan Carlos Bodoque viaja al Polo Norte para recolectar los regalos de Titirilquén, mientras Mario Hugo intenta montar un espectáculo navideño. Entre sátira, caos y ternura, la película apela a la nostalgia.

DESCUBRE: Así se convirtió "La Casita del Horror" en una tradición anual

La casa de muñecas de Gabby: la película

Para los más pequeños de la casa llega la cinta de comedia y fantasía. La trama se centra en Gabby y su abuela Gigi, quienes buscan recuperar la casa de muñecas robada por una amante de los gatos.

Estrenos:

  • 1 nov - Dime tu nombre
  • 3 nov - Encantado de no conocerte
  • 7 nov - Maxton Hall: Un mundo entre nosotros
  • 9 nov - La casa de muñecas de Gabby: la película
  • 10 nov - Bat-family
  • 12 nov - Un día fuera de control
  • 14 nov - Malicia
  • 19 nov - The Mighty Nein
  • 21 nov - 31 Minutos: Calurosa Navidad
  • 26 nov - Asiento mortal
  • 28 nov - ¡Armados!

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar