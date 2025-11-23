Versión Impresa
Estrenos imperdibles de diciembre en Netflix

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
23 de noviembre de 2025, 08:32
El último mes del año se acerca y Netflix prepara estrenos imperdibles. (Foto: X)

La plataforma sorprende con series, películas y especiales navideños.

El último mes del año se acerca y Netflix trae consigo desde programas navideños hasta historias de acción, terror, suspenso y comedia que emocionan a la audiencia.

La plataforma tendrá en exclusiva a Jay Kelly, una comedia dramática dirigida por Noah Baumbach con George Clooney y Adam Sandler como protagonistas tras su estreno en cines selectos.

La plataforma cierra la temporada con la continuación de la serie más popular en la actualidad: Stranger Things, la cual será lanzada en tres partes.

Estrenos

  • 1 de diciembre: Trol 2 y Todas las habitaciones vacías
  • 3 de diciembre: Con amor, Meghan: Especial de Navidad, Aislados con la suegra y El secreto de Santa
  • 4 de diciembre: Los abandonados, Que así sea (temporada 2) y Estado de fuga 1986
  • 5 de diciembre: Dueños de Manhattan (temporada 2), El precio de una confesión, Amor y vino, The Night My Dad Saved Christmas 2, Jay Kelly y The New Yorker cumple 100 años
  • 9 de diciembre: Masaka Kids: Una misión con ritmo, La paz de Marsella (temporada 2) y Corazones rebeldes
  • 10 de diciembre: Accidente (temporada 2) y Record of Ragnarok
  • 11 de diciembre: Hombre vs. Bebé y Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft (temporada 2)
  • 12 de diciembre: Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out, Navidad en casa y City of Shadows
  • 16 de diciembre: Guerra de cucharas blancas contra negras (temporada 2)

  • 17 de diciembre: ¿Qué hay en la caja?
  • 18 de diciembre: 10DANCE y Emily en París (temporada 5)
  • 19 de diciembre: El Gran Diluvio y Crisis: 1975
  • 20 de diciembre: Jake Paul vs. Anthony Joshua
  • 23 de diciembre: El rey de los coleccionistas: Goldin Auctions
  • 24 de diciembre: Adiós, June
  • 25 de diciembre: Stranger Things (parte 2)
  • 26 de diciembre: Cover-Up: Un periodista en las trincheras
  • 29 de diciembre: Solo para miembros: Palm Beach
  • 31 de diciembre: Stranger Things (parte 3)

