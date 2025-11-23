Estrenos imperdibles de diciembre en Netflix

La plataforma sorprende con series, películas y especiales navideños.
El último mes del año se acerca y Netflix trae consigo desde programas navideños hasta historias de acción, terror, suspenso y comedia que emocionan a la audiencia.
La plataforma tendrá en exclusiva a Jay Kelly, una comedia dramática dirigida por Noah Baumbach con George Clooney y Adam Sandler como protagonistas tras su estreno en cines selectos.
La plataforma cierra la temporada con la continuación de la serie más popular en la actualidad: Stranger Things, la cual será lanzada en tres partes.
Estrenos
- 1 de diciembre: Trol 2 y Todas las habitaciones vacías
- 3 de diciembre: Con amor, Meghan: Especial de Navidad, Aislados con la suegra y El secreto de Santa
- 4 de diciembre: Los abandonados, Que así sea (temporada 2) y Estado de fuga 1986
- 5 de diciembre: Dueños de Manhattan (temporada 2), El precio de una confesión, Amor y vino, The Night My Dad Saved Christmas 2, Jay Kelly y The New Yorker cumple 100 años
- 9 de diciembre: Masaka Kids: Una misión con ritmo, La paz de Marsella (temporada 2) y Corazones rebeldes
- 10 de diciembre: Accidente (temporada 2) y Record of Ragnarok
- 11 de diciembre: Hombre vs. Bebé y Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft (temporada 2)
- 12 de diciembre: Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out, Navidad en casa y City of Shadows
- 16 de diciembre: Guerra de cucharas blancas contra negras (temporada 2)
- 17 de diciembre: ¿Qué hay en la caja?
- 18 de diciembre: 10DANCE y Emily en París (temporada 5)
- 19 de diciembre: El Gran Diluvio y Crisis: 1975
- 20 de diciembre: Jake Paul vs. Anthony Joshua
- 23 de diciembre: El rey de los coleccionistas: Goldin Auctions
- 24 de diciembre: Adiós, June
- 25 de diciembre: Stranger Things (parte 2)
- 26 de diciembre: Cover-Up: Un periodista en las trincheras
- 29 de diciembre: Solo para miembros: Palm Beach
- 31 de diciembre: Stranger Things (parte 3)