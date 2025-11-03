Estrenos imperdibles de noviembre en Netflix

Disfruta de los programas más esperados del mes en Netflix.
Prepárate para maratonear con tu familia y amigos con las nuevas películas y series que llegan a la plataforma de streaming.
Muerte por un rayo (6 de noviembre)
En esta miniserie basada en hechos reales, se recrea la vida del presidente James Garfield y su admirador Charles Guiteau, cuya obsesión lo llevó a tomar una decisión fatal que cambió el rumbo de la política estadounidense del siglo XIX.
Los tipos malos: malos comienzos (6 de noviembre)
Para los más peques de la casa llega la serie precuela de la exitosa película animada de DreamWorks Animation, estrenada en 2022.
En esta nueva aventura, Wolf y su banda se encuentran en los inicios de su carrera criminal, soñando con dominar la lista de "lo peor de lo peor".
Frankenstein (7 de noviembre)
Tras su breve estreno en los cines de México, Guillermo del Toro trae a Netflix su más reciente obra maestra: Frankenstein, protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth.
Inspirada en la novela de Mary Shelley, del Toro reinterpreta la literatura al centrarse en Víctor, un médico obsesionado con desafiar las leyes de la ciencia, dando vida a Frankenstein.
Más películas y series
- Stranger Things: temporada 5 (27 de noviembre).
- Una navidad ex‑cepcional (12 de noviembre).
- El cuco de cristal (14 de noviembre).
- Un hombre infiltrado: temporada 2 (20 de noviembre).
- Mango (7 de noviembre).