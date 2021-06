Los estrenos que puedes ver este mes y en HBO Max

Nuevas historias aterrizan en Guatemala y es que la plataforma HBO Max llega al país y tiene varios ases bajo la manga.

Según ha comentado el CEO de HBO, la plataforma contará con más de 10 mil horas de contenido, 31 producciones originales y 38 series de HBO y se planea que en los siguientes meses se agreguen 50 títulos.

Como todas las plataformas, tendrá contenido para toda la familia, pero este será alimentado por las franquicias como HBO, Warner Bros, DC, Cartoon Network, Adult Swim y Turner Classic Movies.

Una de las mejores novedades es que no hay pago extra, las películas se podrán ver 35 días después del estreno en cines. Aunque no han definido cómo será en Latinoamérica, donde todavía no han abierto del todo este lugar.

Aquí te contamos las series que puedes ver:

Friends, la reunión

¡Por fin! Podremos ver el reencuentro de estos personajes, así como las 10 temporadas. En la reunión también aparecen los creadores David Crane y Marta Kauffman, hablando sobre cómo surgió.

The Flight Attendant

Una de las series más aclamadas por la crítica. Cuenta con la participación de Kaley Cuoco y narra la historia de “una azafata, Cassandra Bowden, que se despierta en su habitación de hotel con resaca de la noche anterior, con un cadáver a su lado en Bangkok. ... En Nueva York, se encuentra con agentes del FBI que la interrogan sobre su reciente escala en Bangkok”, se lee en la sinopsis.

Westworld

Esta es una de las series más originales de HBO, donde podrás explorar seis parques temáticos, donde los androides están programados para satisfacer los deseos de sus visitantes.

Love Life

Una serie que mezcla el romance y la comedia y está protagonizada por Anna Kendrick. “Trata sobre el viaje desde el primer al último amor, y cómo las personas con las que nos encontramos por el camino nos convierten en lo que somos” se lee en la sinopsis.

Raised by Wolves

Esta es una historia intrigante, en donde dos androides tienen como misión criar hijos humanos en un planeta desconocido.

"Todo es como lo establecido hasta que la población de humanos comienza a aumentar y, la religión crea diferencias entre sus miembros. Llegado este momento, los androides se dan cuenta que es difícil controlar las creencias de una forma racional”, se lee en la sinopsis.