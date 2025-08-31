Congreso estudia iniciativa que propone presupuestar a todos los maestros

-

La Comisión de Educación del Congreso deberá dictaminar la propuesta de otorgar una plaza permanente a todos los maestros que trabajan en el sector público.

En el Congreso se impulsa una iniciativa de ley que busca brindar estabilidad laboral a docentes que no tienen plaza permanente. Para ello, se propone que pasen al renglón 011.

Esto beneficiaría a maestros de primaria, preprimaria y nivel medio que cuentan con contratos 021 y 022.

La propuesta llegó al Legislativo después de que miembros del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) levantaron el paro laboral en el cual estuvieron durante más de dos meses.

La más reciente protesta de maestros se inició a finales de mayo y duró más de dos meses. Además de plazas, pedían un aumento del 15% a su sueldo. (Foto: Archivo/Soy502)

José Chic, quien impulsa el proyecto, indicó que con esto se pretende atender una de las demandas de los mentores.

La iniciativa ya fue remitida a la Comisión de Educación, la cual deberá hacer el análisis correspondiente y determinar si es viable aprobar una ley de este tipo.

En detalle

La propuesta consta de 11 artículos y en uno de ellos establece que en un lapso de dos meses el Ministerio de Educación (Mineduc) tendría que contar con un inventario de puestos vacantes en los centros educativos públicos y cubrirlos.

Ocurrido ello, la cartera tendría otros seis meses para hacer el traslado de los docentes contratados al renglón permanente. Un plazo igual se otorgaría para llevar a cabo los procedimientos correspondientes en la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec).

"En el caso de los ciclos básico y diversificado que funcionan desde el año 2009, se crean los puestos de catedráticos especializados a tiempo completo", reza la iniciativa.

La Comisión de Educación del Congreso deberá decidir si es factible cambiar el estatus de maestros que tienen contrato temporal. (Foto: Archivo/Soy502)

¿Y los fondos?

Si la ley se aprobara, el Ministerio de Finanzas Públicas tendría que ubicar los recursos necesarios y trasladarlos al Mineduc para presupuestar a los maestros.

Además, la Onsec recibiría una transferencia de Q10 millones adicionales a su asignación, "para el fortalecimiento del personal administrativo" que estuviere a cargo de los procesos planteados en la normativa.