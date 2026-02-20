Estudiante de Agronomía iba a hacer sus prácticas y terminó sin vida

El joven impactó contra un tráiler estacionado.
Un adolescente de 17 años perdió la vida en un trágico accidente de tránsito, cuando se dirigía a sus prácticas académicas en Agronomía.
El joven, identificado como José Lino Avilés, viajaba a bordo de su motocicleta cuando impactó contra la parte trasera de un tráiler estacionado en la ruta, cerca de la vuelta de la aldea Santa Clara, en Nueva Concepción, Escuintla.
Testigos señalaron que tras el percance, el conductor del tráiler se dio a la fuga con rumbo desconocido. Hasta el momento, no ha sido localizada la motocicleta en la que se conducía Avilés.
Bomberos voluntarios de la 83 Compañía llegaron al lugar y confirmaron que el estudiante ya no presentaba signos vitales, pues murió al sufrir politraumatismo general.
Familiares del joven reconocieron el cuerpo y en medio del dolor, comentaron que José Lino se dirigía a sus prácticas de Agronomía como todas las mañanas.