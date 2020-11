Eta se convierte en huracán categoría 4 y golpeará Nicaragua

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos confirmó en su cuenta de Twitter que el huracán Eta se fortaleció a categoría 4 previo a tocar tierra en suelo nicaragüense.

Según las estimaciones, Eta se desplaza con vientos de 215 kilómetros por hora y se ubica a 110 kilómetros del Cabo Gracias a Dios en Nicaragua.

Se estima que durante esta noche y la madrugada del martes toque tierra y afecte varios poblados en ese país, que ya emitió alerta roja.

¿Qué significa categoría 4?

Según la tabla Saffir Simpson, un huracán de categoría 4 puede alcanzar vientos hasta de 251 kilómetros por hora. Es de alta peligrosidad, pues puede derribar árboles y vallas publicitarias, así como techos de viviendas.

Además, provocaría inundaciones y una posible evacuación de personas en las zonas de riesgo.

Mira aquí la tabla:

(Fuente: Conred)

Zonas en riesgo

En la zona de impacto ubicada entre Bilwi y el Cabo Gracias a Dios, fronterizo con Honduras, viven más de 80 mil personas, según cálculos oficiales nicaragüenses.

Tanto Nicaragua como Honduras, los países con mayor riesgo, decretaron alerta roja ante la llegada del ciclón.

El NHC advirtió que se esperan "vientos catastróficos, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra".