Eugenio Derbez confiesa que sí está separado de Alessandra Rosaldo

Tras los rumores de separación, Eugenio Derbez rompió el silencio y reveló el motivo por el que está separado de Alessandra Rosaldo.

Durante las últimas semanas se ha rumorado que el matrimonio de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo estaba llegando a su fin.

Desde que se comenzó a rodar la segunda temporada de la serie "De Viaje con los Derbez", las especulaciones tomaron mayor fuerza, pues muchos aseguraron que sucedería lo mismo que pasó con Aislinn y Mauricio Ochmann.

En medio de dimes y diretes, el famoso comediante decidió romper el silencio y revelar la razón por la que está separado de la también actriz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eugenio Derbez (@ederbez)

Rompió el silencio

En una entrevista para el programa "Venga La Alegría", Derbez fue cuestionado sobre su relación con Rosaldo y fue allí donde afirmó que por ahora están separados, pero por cuestiones de trabajo.

"Sí estamos separados, ella está ahorita por otro lado documentándose y yo estoy ahorita con ustedes”, declaró en broma.

Derbez, dio a conocer que ha estado trabajando en varias producciones y ha tenido que dejar por un lado su vida familiar.

“Lo que pasa es que ha sido un año muy difícil porque he tenido que trabajar mucho, tuve una serie, luego una película, luego otra serie. Casi no he estado con ella en estos meses, pero después de esto creo que sí voy a poder estar con ella el resto del año", declaró.

Con estas declaraciones le puso fin a los rumores de separación, además, habló sobre las cosas positivas que le ha traído "De Viaje con los Derbez", pues desde ahí la relación con sus famosos hijos se ha visto mejorada.