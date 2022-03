"Pensamos que era una broma": Eugenio Derbez habla sobre la bofetada de Will Smith

Eugenio Derbez rompe el silencio y cuenta cómo se vivió el incómodo momento entre Will Smith y Chris Rock.

EN CONTEXTO: La broma de Will Smith previo al incidente con Chris Rock que predijo la tragedia

Eugenio Derbez estuvo presente en la entrega número 94 de los Premios Oscar. La gala que se celebró la noche del domingo 28 de marzo, estuvo llena de sorpresas y dio de qué hablar tras el incidente que protagonizó Will Smith y Chris Rock.

Pero, fue el actor mexicano quien reveló impresionantes detalles sobre lo ocurrido, mismos que impresionaron al mundo y a los asistentes de la premiación.

De acuerdo con Derbez, al inicio pensaron que se trató de una broma, sin embargo, al escuchar las fuertes palabras que lanzó Smith a Chris, tomaron en cuenta que lo que sucedía era real.

(Foto: captura de pantalla)

Esto reveló Eugenio

"Fue muy fuerte, la verdad, estábamos ahí adentro y, cuando pasó, todos soltamos la carcajada porque pensábamos que era broma, pero llegó un momento, cuando empezamos a oír las groserías, dijimos no: no, esto no es broma, esto es en serio", dijo Eugenio.

Además, agregó que tras el enfrentamiento en plena transmisión y programa en vivo, el ambiente en el lugar de los hechos se volvió incómodo.

"Se hizo un silencio tremendo y hubo mucha tensión. Después, ya de buena fuente supimos que Denzel Washington se paró y habló con Will Smith, y le dijo que tenía que arreglar la situación en ese mismo momento, y se lo llevó tras bambalinas, no sabemos qué pasó", manifestó el comediante y productor mexicano.

"Denzel Washington se lo llevó con la intención de arreglar el pleito pero, sí, fue fuerte", sostuvo.

*Con información de Unicable.