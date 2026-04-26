Evacuan a Trump de una cena de prensa por disparos (videos)

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En videos se observa el momento en que el mandatario estadounidense, Donald Trump, es evacuado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, fue evacuado este sábado 25 de abril, de una cena de corresponsales de la Casa Blanca, en la que las autoridades detuvieron al sospechoso de haber disparado con un arma de fuego.

El evento anual se celebraba en un hotel de Washington con cientos de invitados.

En videos que circulan en las redes sociales, se observa el momento en que Donald Trump y la primera dama Melania Trump son evacuados luego de que se escucharan las detonaciones de bala.

Mira:

| URGENTE: “El presidente fue escoltado fuera de la sala el sábado por la noche, y los asistentes se están escondiendo debajo de las mesas en el salón de baile”, informó el Independent.



La sala está en cierre total por seguridad. pic.twitter.com/tbLuBy5tb9 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 26, 2026

| URGENTE: Se escuchan disparos en la Casa Blanca mientras Trump y la Primera Dama son evacuados. pic.twitter.com/a5pEixbmhL — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 26, 2026

*Con información de AFP