Evacuan a Trump de una cena de prensa por disparos (videos)

En videos se observa el momento en que el mandatario estadounidense, Donald Trump, es evacuado.
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El presidente estadounidense, Donald Trump, fue evacuado este sábado 25 de abril, de una cena de corresponsales de la Casa Blanca, en la que las autoridades detuvieron al sospechoso de haber disparado con un arma de fuego.
El evento anual se celebraba en un hotel de Washington con cientos de invitados.
En videos que circulan en las redes sociales, se observa el momento en que Donald Trump y la primera dama Melania Trump son evacuados luego de que se escucharan las detonaciones de bala.
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*Con información de AFP