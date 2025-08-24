Evalúan estrategia para recuperar hogares afectados por sismos

-

Las evaluaciones a inmuebles afectados por los sismos continúan por parte de las autoridades.

Con el objetivo de brindar apoyo a las más de 900 familias que fueron afectadas por los sismos ocurridos el 18 y 29 de julio últimos el Gobierno, junto a otras instituciones, evalúan una estrategia de recuperación de viviendas.

Las acciones se llevan a cabo a través del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) a través del Viceministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda que trabaja en una estrategia de recuperación y rehabilitación del sector vivienda.

El viceministerio presentó un informe técnico que muestra que 944 viviendas fueron afectadas en varios municipios de Sacatepéquez, Escuintla y Jutiapa y que las evaluaciones a los inmuebles continúan.

Las autoridades han contabilizado hasta el momento 944 viviendas dañas por los sismos. (Foto: Archivo / Soy502)

Según los datos técnicos hasta el momento se han diagnosticado 534 hogares para los cuales ya se trabaja en el establecimiento de acciones para la reparación y reconstrucción de los inmuebles.

La información fue presentada en una mesa de trabajo donde además del personal del viceministerio participaron representantes de TECHO, Asociación de Mujeres de Jutiapa, SFP Foundation, Global Communities, ONU-Hábitat, Save the Children, FOPAVI y UDEVIPO.

Durante la reunión se destacó la importancia de llevar a cabo un trabajo articulado y transparente y se asumieron compromisos para compartir la información oficial con las organizaciones participantes.

Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad de promover modelos de vivienda antisísmica en las futuras construcciones, con el fin de reducir riesgos y proteger la vida de los guatemaltecos.

El Gobierno aún sigue con la evaluación de viviendas que sufrieron daños por los sismos. (Foto: Archivo / Soy502)

La mesa de trabajo concordó que la atención a las familias debe realizarse de manera conjunta, priorizando la recuperación segura y sostenible de las comunidades.

También se enfatizó la necesidad de llevar a cabo un fortalecimiento de la cooperación interinstitucional frente a emergencias.