Evan Rachel Wood acusó a Marilyn Manson de violarla en rodaje de video

Evan Rachel Wood dijo que fue "violada frente a las cámaras" por su expareja Marilyn Manson durante la grabación del video oficial 'Heart-Shaped Glasses' en 2007.

La actriz y cantante abrió su corazón en el documental de HBO, 'Phoenix Rising - Parte One: Don't Fall' que se presentó en el Festival de Sundance y contó qué ocurrió el día del rodaje.

Wood explicó que la emborracharon con absenta en el set para que Manson pudiera tener relaciones sexuales con ella, tenía solo 19 años.

"Estábamos haciendo cosas que no eran las que me propusieron. Hablamos de una escena de sexo simulada pero cuando las cámaras comenzaron a grabar él empezó a penetrarme de verdad, nunca accedí a ello... era un completo caos, no me sentí segura, nadie me estaba cuidando", explico, argumentando que nada era parecido a lo que le propusieron al inicio.

La actriz ya denunció anteriormente al cantante afirmando que "abusó horriblemente" de 2006 a 2011 cuando ellos fueron pareja.

"Fue una experiencia traumática rodar ese video, no sabía cómo defenderme ni cómo decir que no porque me habían condicionado y entrenado para nunca replicar, solo para seguir adelante. Me sentí repugnante, que había hecho algo vergonzoso, me di cuenta de que el equipo estaba incómodo y nadie sabía qué hacer".

"Me obligaron a realizar un acto sexual comercial bajo falsos pretextos, fue entonces cuando se cometió el primer crimen contra mí, básicamente fui violada frente a la cámara”, manifestó.

Wood declaró que incluso él le dijo cómo debía promocionar el videoclip en las entrevistas.

"Se suponía que debía decirle a la gente que pasamos un gran momento romántico y nada de eso era verdad pero tenía miedo de hacer algo que le molestara de alguna forma, el video fue solo el comienzo de la violencia, que seguiría aumentando a lo largo de la relación", concluyó.

En el clip Wood utiliza unos lentes oscuros en forma de corazón inspirados en la película 'Lolita' de Kubrick, luego termina teniendo intimidad con Manson mientras sobre ellos cae sangre.

Según los abogados de Manson, todo fue sexo "simulado" y subrayan que el clip se rodó durante "tres días".

"De todas las afirmaciones falsas que Evan Rachel Wood ha hecho sobre Brian Warner, su inventado recuento del rodaje del video musical 'Heart-Shaped Glasses' hace quince años es la más importante", ha afirmado Howard King, abogado de Manson.

"Evan Rachel Wood no solo fue totalmente consciente y se comprometió durante los tres días de rodaje, sino que también estuvo muy involucrada tanto en las semanas de planificación previa a la producción como posteriormente en los días de edición para terminar el montaje final", dijo el representante legal, agregando que se hicieron escenas durante varias horas.

En sus redes sociales Evan Rachel subió una foto con un poderoso mensaje al respecto:

"Esta imagen tiene mucho peso para mí ahora y me duele el corazón mirarla, es una de las últimas sesiones de fotos que hice antes de que me abusaran y agredieran. Inocente. Estaba empezando a sentirme cómoda en mi nuevo cuerpo adulto, 18 años, libre para tomar mis propias decisiones, lista para comenzar una nueva etapa de mi carrera, se suponía que mi vida tendría una trayectoria muy diferente en este punto, si bien no me gusta tener remordimientos y he sido muy afortunada en mi vida, a veces es difícil pensar en lo que podría haber sido".

"Soy demasiado trágicamente consciente de quién habrías sido: confiada, segura en tu memoria e inteligencia, feliz, viviendo dentro de tu cuerpo. Vi quién eras antes de trabajar en mi destrucción", una apología de la dramaturga, Eve Ensler, agregó en el texto.

Tras las acusaciones de abuso sexual por parte de compañeras sentimentales, el artista aclaró en sus cuentas oficiales que todas las relaciones y los juegos sexuales han sido consensuadas.

"Obviamente mi arte y mi vida han sido un imán para la controversia pero las recientes declaraciones acerca de mi son horribles distorsiones de la realidad. Mis relaciones íntimas siempre han sido consensuadas con parejas que piensan igual a mi, independientemente del cómo y por qué algunas han elegido tergiversar el pasado, esa es la verdad",