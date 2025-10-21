Presión, corrosión y mala instalación: Las bombas de tiempo en tu sistema de agua.

-

Evita desastres y gastos excesivos. Descubre las causas de las fugas de agua y aprende a detectarlas en casa a tiempo.

Las fugas de agua son escapes, roturas o daños en el sistema de tuberías, grifos, uniones o válvulas que afectan el abastecimiento del agua potable; pueden presentarse de distintas dimensiones, tanto en los hogares como en las redes de distribución.

La detección temprana de este deterioro, por parte de un experto, permitirá evitar daños mayores y gastos elevados para su reparación.

En tuberías, válvulas, chorros o cisternas pueden darse fugas. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)

Dentro de las causas principales de este problema está el uso de tuberías antiguas y corroídas, una instalación deficiente, cambios de presión en el agua, daños accidentales durante obras o el mal estado de las válvulas.

Víctor Noguera, fontanero y encargado del agua potable de la Municipalidad, comentó que una fuga de agua se puede detectar muy fácilmente.

"Es importante atender el problema a tiempo para evitar daños en viviendas, negocios o la infraestructura pública", refirió Noguera.

El vital líquido debe cuidarse para evitar pérdidas del mismo y monetarias. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)

El experto explicó que las tuberías, especialmente las de cobre o acero galvanizado, se corroen y envejecen, volviéndose más propensas a romperse, una de las causas más comunes de este problema.

Además, una mala instalación inicial puede dejar puntos vulnerables en el sistema de distribución; también las presiones excesivas en las tuberías pueden causar fugas, ya sea por lluvias intensas o fallas en las bombas.

Es importante realizar el cambio de las tuberías si estas tienen muchos años de antigüedad. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)

Una de las formas para saber si en casa hay alguna fuga es revisar si en el recibo del agua potable se refleja un exceso. En el municipio luciano, desafortunadamente, no se hace uso de los medidores de agua en la actualidad y los usuarios pagan una cuota fija.

Para reparar un daño de este tipo es recomendable contactar a un profesional o fontanero para que proceda, según el caso.