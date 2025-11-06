No es solo ácido fólico: La lista completa de vitaminas esenciales que debes consumir

-

La confirmación de un embarazo exige un estricto control médico prenatal para garantizar la salud materna fetal. Expertos enfatizan la importancia de la suplementación temprana con hierro y ácido fólico para prevenir riesgos como labio leporino o espina bífida

La confirmación de un embarazo cambia drásticamente la vida de toda mujer e implica cuidados integrales para el bienestar propio y el de la vida que se gesta.

Muchos de estos incluso comienzan desde antes que se conciba una nueva vida, pues al planear el embarazo se suele preparar al cuerpo de la madre con suplementos.

El ginecólogo y obstetra Luis Fernando Penagos González, indicó que al confirmarse el embarazo se debe acudir de inmediato al médico o servicios de salud, ya que se debe de garantizar el desarrollo adecuado del feto.

Ocho de diez muertes maternas son prevenibles. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

"A tempranas fases de la gestación se recomienda suplementar a toda embarazada con hierro y ácido fólico, esto sirve para que el bebé no presente condiciones como labio leporino o espina bífida", explicó el profesional.

Si el embarazo no es considerado de riesgo, la mujer puede realizar la mayoría de sus actividades de manera regular; no obstante, debe estar atenta a irregularidades que puedan indicar algún problema. Por ejemplo, si hay molestia al orinar, se debe de acudir de inmediato al médico.

"Se debe tener un control estricto, por lo menos una vez al mes en los primeros trimestres, para tener el control del crecimiento del futuro bebé", indicó Penagos.

En servicios de salud se puede solicitar información sobre la alimentación adecuada y cuidado personal, como también del recién nacido. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

En el día a día se debe mantener el consumo suficiente de líquidos para mantenerse hidratada, usar ropa y calzado cómodos, evitar los golpes de calor y el consumo de bebidas alcohólicas y alimentos chatarra.

Asimismo, la licenciada en Enfermería, Sonia Ixcoy, coordinadora del Departamento de Calidad de la Atención de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud (DRISS), indicó que es importante también la vacunación contra el tétanos y tosferina, al cuarto mes de gestación.

"Recomendamos consumir frijol, ya que tiene mucho hierro y en nuestra región tenemos abundancia de este alimento; también aprovechar las frutas tropicales para incluirlas en la dieta, así como vísceras de pollo o de res, pues contienen mucho hierro", agregó Ixcoy.

Se debe estar atenta a señales de alarma para evitar inconvenientes tanto para la madre como para el bebé. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

Nutrición

La futura madre debe consumir alimentos que aumenten la cantidad de energía o calorías, así como proteínas en suficiente cantidad para cubrir las demandas de nutrientes.

Se ha demostrado que el consumo adecuado por parte de la madre, de energía y proteína, reduce los casos de bajo peso al nacer y de mortinatos.

Suplementación