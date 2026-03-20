¿Evolución o misterio? Cangrejos azules invaden El Paredón

Visitantes y residentes de las playas de El Paredón en Escuintla, fueron testigos de la aparición de una nueva especie de cangrejos azules, los cuales fueron vistos a la orilla del mar.
Este fenómeno ha dejado boquiabiertos a científicos y locales. Lo que comenzó como un avistamiento curioso se transformó rápidamente en asombro total al notar un comportamiento que desafía las leyes de la naturaleza crustácea.
Los testigos aseguran que a diferencia de los cangrejos comunes que todos conocemos, estos cangrejos azules caminan perfectamente hacia adelante, moviéndose con una agilidad nunca antes vista en la costa del Pacífico.
La comunidad científica local ya ha comenzado a documentar el suceso. Según los primeros reportes, se cree que se trata de una nueva especie endémica que, hasta el momento, solo ha sido vista en Guatemala.
Mientras se realizan las investigaciones pertinentes, los turistas han aprovechado para fotografiar el inusual espectáculo, manteniendo siempre el respeto por estos nuevos habitantes azules.