Video: mujer agrede a niño evangelista que predicaba en la vía pública

La comunidad ha rechazado cualquier maltrato infantil tras la agresión física que quedó grabada en video.
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Un niño evangelista sufrió una agresión física por parte de una mujer mientras predicaba en la vía pública y el hecho quedó grabado, ya que se realizaba una transmisión en vivo por medio de las redes sociales.
En las imágenes se observa a Samuelito Ramírez, como es conocido el menor, cuando realizaba una prédica cristiana frente a una venta de comida con normalidad.
Sin embargo, una mujer desconocida se le acercó y tras confrontarlo, le jaló una oreja y posteriormente lo insultó.
La mujer fue retirada por el acompañante del menor, pero antes agarró una piedra del suelo para intentar agredirlos físicamente.
Mira aquí el video:
A pesar de lo sucedido, el niño continuó con la prédica. Los evangelistas Rudy y Samuelito Ramírez acostumbran a hacer sus labores religiosas en sectores de Flores Costa Cuca, en Quetzaltenango.