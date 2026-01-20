Ex seleccionado de Guatemala lucha por su vida y busca apoyo

Jonathan Winibacker López Mejicanos, se debate entre la vida y la muerte y busca apoyo económico para una compleja cirugía urgente.
El ex integrante de "La sele" de Guatemala padece una enfermedad que dañó sus riñones, por ello necesita un trasplante.
Allegados al ex futbolista abrieron una cuenta para recaudar fondos, ya que libra una dura batalla, un problema renal que le fue diagnosticado hace un año.
Sus riñones dejaron de funcionar y requiere costosas diálisis y medicamentos, además busca un trasplante de riñón para mejorar su calidad de vida y tener una segunda oportunidad.
Si deseas aportar a su tratamiento y posible cirugía, puedes ingresas a la página de GoFundMe, cualquier cantidad monetaria cuenta para el objetivo. Ingresa aquí.
Jonathan López
Nació en San Marcos e inició en el fútbol nacional en Malacateco. Luego se integró a los leones de Marquense, donde destacó varios años.
Fue banda derecha, atacando o defendiendo, su talento le valió varias convocatorias a la Bicolor, donde disputó más de 30 partidos.
Jonathan también formó parte de las filas de Municipal, Antigua, Xelajú y varios equipos de la Primera División de Guatemala.