Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, mejora tras ser hospitalizado de emergencia

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El exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani fue hospitalizado por graves secuelas postraumáticas.

El ex jefe edil de 81 años, considerado héroe tras los atentados terroristas del 11-S, fue internado de emergencia y parece mejorar según informes.

El portavoz de Giuliani, afirma que se está recuperando de una neumonía y sigue bajo observación en un hospital de Florida como precaución, Giuliani ya respira por sí mismo y cuenta con su equipo médico habitual a su lado.

Foto: Redes Sociales.

Se dice que su padecimiento se debe a las secuelas físicas y mentales del trauma tras el acontecimiento que marcó a la Gran Manzana con el choque de dos aviones en las torres gemelas del World Trade Center, provocando el colapso de los edificios.

Giuliani estaba en el último año de su segundo mandato como alcalde cuando unos terroristas secuestraron aviones comerciales y los estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center, en el Bajo Manhattan, causando la muerte de miles de personas.

Debido a que se encontraba cerca respiró, al igual que los héroes que apoyaron en el desastre, el polvo y restos de escombros.

"Esta enfermedad agrava cualquier problema respiratorio que surja, y el virus se apoderó rápidamente de su organismo, lo que hizo necesaria la ventilación mecánica para mantener su presión arterial", explican.

Foto: AFP.

Su padecimiento

Conocida como la "tos del World Trade Center", esta enfermedad afecta las vías respiratorias restrictivas, es una afección pulmonar, causada por la inhalación de polvo muy alcalino procedente de materiales como el hormigón, así como del amianto y el vidrio que se pulverizaron cuando se derrumbaron las torres y que cubrieron aproximadamente una quinta parte de la isla de Manhattan con una especie de penumbra provocada por el polvo.

Miles de miembros de equipos de primera intervención han luchado contra la enfermedad o han fallecido a causa de ella, lo que ha llevado a figuras famosas de la región triestatal, como el cómico Jon , a hacer suya públicamente su causa.