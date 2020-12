Exembajadores de Estados Unidos comparten antes del fin de año

Los exembajadores de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson y Luis Arreaga, recordaron su paso por Guatemala tras un juego de tenis.

Los dos exembajadores más recientes que ha tenido Estados Unidos en Guatemala compartieron este sábado y recordaron su paso por Guatemala.

Todd Robinson y Luis Arreaga tuvieron un juego de tenis y Robinson publicó una fotografía del encuentro en su cuenta de Twitter.

Ultimo tenis de 2020 entre Embajadores. Last day of tennis for 2020 between Ambassadors. #Guatemala #USA pic.twitter.com/lVawO0O1sK — Todd Robinson (@Digby06) December 26, 2020

"Último tenis de 2020 entre Embajadores", escribió Robinson junto a banderas de Estados Unidos y Guatemala además de la fotografía de ambos sosteniendo raquetas de tenis.

Robinson llegó a Guatemala en 2014 y fue relevado por Arreaga en 2017. Este último culminó su misión este año y su puesto actualmente es ocupado por William Popp.