Exesposo de Débora Estrella anunció muerte de conductora sin saber que era ella

Exesposo de la conductora fue el primero en anunciar la caída de la avioneta.
EN CONTEXTO: ¡Segundos antes de caer! Así fue captada la avioneta donde iba conductora mexicana
José Luis García, periodista mexicano, informó a través de sus redes sociales sobre el desplome de la avioneta sin imaginar que una de las víctimas era Débora Estrella, su expareja.
"Cae avioneta. Confirma PC Nuevo León una pareja sin vida muy cerca de Riveras Interpuerto de Parque Industrial Ciudad Mitras en García. La aeronave fue captada en video cuando cae a la orilla del río por vecinos".
Su publicación se viralizó cuando usuarios le señalaron que Estrella podría estar entre las víctimas, pues momentos antes la conductora había compartido imágenes previas desde la aeronave.
Al confirmarse la noticia, García eliminó el mensaje por respeto a Estrella, según informaron fuentes cercanas al diario local El Mañana de Nuevo Laredo.
Estas fueron sus publicaciones:
Débora y José Luis estuvieron casados durante 10. Aunque la unión terminó en 2020, mantuvieron un vínculo significativo marcado por la complicidad en su vida profesional y personal.